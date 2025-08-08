Драгомир Грозев, Станислав Харизанов,

Институт по математика и информатика

Българска академия на науките

https://doi.org/math2025-3-1-mss

Резюме. Показани са приложения на вероятностния метод в комби наторни задачи. В повечето източници конструирането на вероятностно

пространство е естествено и тривиално и като следствие се доказва съществуване на определени обекти. Акцентът тук е върху конструиране

на подходящо вероятностно пространство. В една от задачите процесът е дори обратен – вероятностни свойства на обекти ни водят до построяване на пример за вероятностно пространство – конструкция, която всъщност се търси. Разгледани са три приложения на метода – две задачи от тазгодишни български състезания: областен кръг НОМ 2025, задача 10.3 и НЗМС 2025, задача 10.3, която е обобщена, както и задача 5 от МОМ 2023. На авторите не е известно решение на последната, използващо такъв подход.

Ключови думи: комбинаторика, вероятностен метод, вероятностно пространство, олимпиадни задачи, Национална олимпиада по математика, Международна олимпиада по математика