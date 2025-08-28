Минимум 150 ученици от Х клас ще започнат тригодишен курс по Националната програмата „Обучение за ИТ умения и кариера“ през първия срок на учебната 2025/2026 г. Това предлага Министерството на образованието и науката с изменения в приетите през май тази година национални програми за развитие на образованието.

В тях не бе предвидено да се осъществи прием

на ученици за обучение по специалността „Приложно програмиране“ от ПН „Компютърни науки“ за учебната 2025/2026 г. Причината бе новият Списък на професиите за професионално образование и обучение, прилагането на който ще започне от 1 януари 2026 г. – за възрастни, респективно от учебната 2026/2027 г. – в училищното образование и обучение, както и необходимостта от подготовката на нов дизайн на НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ и съответно на ново учебно съдържание в одобрената за 2025 г. програма.

В мотивите към предложената промяна е посочено, че

по предложение на браншови организации от ИТ сектора с оглед обезпечаване потребностите на пазара на труда с ИТ специалисти се предлага да бъде осъществен прием за обучение по специалността „Приложно програмиране“ в рамките на Националната програма и за новата учебна 2025/2026 г.

Целта на програмата е увеличаване броя на придобилите професионална квалификация

по професия от професионалното направление „Компютърни науки“, които да се включат в пазара на труда, да продължат образованието си във висши училища в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“ или едновременно да се включат в пазара на труда и да продължат образованието си във висши училища.