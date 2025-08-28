Цветелина ГЕОРГИЕВА*
Флагът (знамето) и химнът са основни символи на националната идентичност и националното достойнство. Те заемат особено място в международните спортни състезания, сред които е Олимпиадата. Победителите изживяват своя звезден миг, когато получават медал и чуват химна на родината си при тържественото издигане на нейния флаг.
В случай че някоя държава е санкционирана от Международния олимпийски комитет,
спортистите ѝ или са лишени от право на участие в Олимпиадата, или играят под т.нар. неутрален флаг (по-рядко неутрално знаме), т.е. без да представляват своята страна (Международният олимпийски комитет позволи в петък на спортисти от Русия и Беларус да участват под неутрален флаг на Олимпийските игри в Париж през 2024).
Неутралният флаг за Игрите е олимпийското знаме
(с разноцветните пет кръга на бял фон). Участие под неутрален флаг означава, че по време на надпреварата и награждаването си спортистите са лишени от присъствието на отличителните символи на своята страна (химна, знамето и неговите цветове по своя екип). При победа те получават медал, но виждат само олимпийското знаме и чуват олимпийския химн.
Олимпийският флаг обаче може да изпълнява и друга функция – да бъде символ на обединението.
Така например през 2016 г. в Рио де Жанейро под него участва отбор от десетима бежанци от Сирия, Южен Судан, Етиопия и Конго. И в двата случая неутрален флаг означава, че това не е флагът на някоя конкретна държава.
Употребява се и изразът неутрални спортисти за спортисти, които са приели да се състезават без отличителните символи на своята страна (Няколко тенисисти от Русия и Беларус вече са подписали декларации за участие като неутрални спортисти).
* Д-р Цветелина Георгиева е доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.
