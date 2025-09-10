„Въпросът как да подготвим децата за ерата на изкуствения интелект, има няколко аспекта – ученето за и чрез изкуствен интелект и на какви умения трябва да подготвим децата в неговата ера. До края на месеца ще бъде изготвен документ, който има за цел да обобщи визията на МОН по всички тези въпроси“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред ресорната парламентарна комисия.

По отношение на ученето за изкуствен интелект МОН е започнало работа да бъдат допълнени съществуващите учебни програми. Това ще стане с отделни теми в предметите „Компютърно моделиране“, „Информационни технологии“ и „Информатика“, както и с отделни понятия в останалите предмети.

Министърът съобщи още, че ще има постоянно действащ формат в МОН, който да предлага промени в учебните програми.

„Такива могат да се правят на всеки две години, без да се печатат учебници. Учебниците не са задължителни, задължителни са учебните програми“, отбеляза той.

Във връзка с ученето чрез изкуствен интелект министърът посочи, че по проект „Дигитална трансформация на училищното образование“ ще бъде направен наш специализиран модел. Той ще бъде разработен от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет или друг от научните институти у нас.

Проектът ще даде възможност и за персонализирано обучение. Ще бъде и в полза на учителя, за когото ще се създават асистенти, на директорите и структури като регионалните управления на образованието, които ще бъдат подпомагани в административната си работа. Това ще става при защита на личните данни, подчерта министърът.

„Обучението за изкуствен интелект трябва да бъде засилено, а чрез изкуствен интелект – балансирано и предпазливо и насочено към изграждането на умения“, обобщи Красимир Вълчев.

По думите му обаче е трудно учителите да подчинят изкуствения интелект на формирането на умения, защото учениците са склонни да търсят по-лесното. Трудно може да се провери дали дадената им задача е направена самостоятелно. Затова се говори повече за иновативни методи като обърната класна стая.

Най-трудният въпрос е на какви умения подготвяме децата в ерата на изкуствения интелект, смята министърът.

Той изрази убеждението си, че базовите умения ще бъдат най-важни.

„Ако успеем да формираме по-добри базови умения, ще направим децата по-пригодни в ерата на изкуствен интелект“, каза Красимир Вълчев.

Министърът коментира и готовността за новата учебна година. По информация от предходната седмица близо 1500 училища и детски градини са били обект на ремонтни дейности през летните месеци. В повече от половината от тях те вече са приключили.

„Прогнозата е в приблизително 250 да продължат ремонтите и след началото на учебната година“, посочи министърът. За тях са намерени решения къде учениците да започнат новата учебна година.

„Всички училища ще започнат учебната година“, заяви категорично министър Красимир Вълчев.

В отговор на въпрос просветинят министър посочи, че общо 15 от обособените 83 сгради на студентски общежития в София се ремонтират в момента, включително и входа на бл. 58, където живеят 22-ма учени от Българската академия на науките.

„Това е недостиг на хиляди места. Имаме голям брой ненастанени студенти. Юридически факт е, че това са сгради със статут на студентски общежития и предимство за настаняване в тях имат студентите, но на исторически принцип в тях са останали докторанти и учени. Тази подкрепа е полезна и необходима, и ние не искаме да я ограничаваме“, заяви министър Вълчев.

Той отбеляза още, че Софийският университет има възможност да приеме и настани временно тези учени в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите. Дългосрочното решение е БАН да изгради собствена база, за кщоето са водени разговори с председателя на Академията.

„Като министерство, се ангажираме да подпомогнем доколкото е възможно БАН с това“, каза министър Вълчев.

По време на заседанието Комисията по образование и наука подкрепи проект на решение за преименуване на специализираното частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“ – Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност“.