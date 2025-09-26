Три нови конкурса са включени в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2025/2026 г. След промените проявите в него са 88 – конкурси, форуми, състезания и конференции.

Националното издателство „Аз-буки“ за поредна година е медиен партньор на инициативите и ще продължи да популяризира добрите практики в разнообразната палитра от извънучилищни и извънкласни дейности, като отразява проведените конкурси, фестивали, състезания и турнири и публикува отличените в тях ученици.

Една от новите прояви, включени в Календара за настоящата учебна година, е Националният ученически конкурс „По следите на Апостола“.

Надпреварата ще се проведе през февруари 2026 г., а нейни организатори са РУО – Бургас, и ПГЧЕ „Васил Левски“ в морския град.

В Календара дебютират и две прояви от Разград. Първата е Националният литературен конкурс „Любовта и свободата“, който е предвиден да се проведе през март – април следващата година. Негов организатор е НПТГ „Шандор Петьофи“ в областния град. Втората надпревара е Националният ученически конкурс по приложно изкуство „Коледни фантазии“, планиран за декември 2025 г. и организиран от ЦПЛР – ЦУТНТ в Разград.

Отново възможност за изява на млади художници през март – април догодина дава Националният конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“, който се завръща в Календара с организатор Община Кюстендил.

Сред предложенията в Националния календар се завръща и конкурсът „Водата, извор на живот“, организиран през март 2026 г. от РУО – Бургас, местната община и Центъра за подкрепа за личностно развитие в града.

След 21 издания под ново име ще се проведе и Националното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, като Националното ученическо състезание „Млад спасител“ започва с провеждането на районни надпревари през април 2026 г. Следват областни състезания през май и национален финал през юни догодина, който ще събере отново ученици от клубовете „Млад спасител“ от цялата страна. Организатори са ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, РУО, общини и училища.

В тазгодишния Национален календар за изяви по интереси са утвърдени прояви, като Международния екологичен форум „Сребърна“

и Международния детски фестивал „Млади таланти“, турнира „Млад огнеборец“ за преходната купа „Юлиян Манзаров“, изложението конкурс за младежко научно-техническо творчество в Горна Оряховица, конкурсите „Аз обичам Черно море“, „Творчество без граници“, „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, Младежката астрономическа конференция, ученическата философска конференция „Човек – свят“, ученическият празник „За хляба наш…“, Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, Националния фестивал „Наука на сцената“, Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, балетния конкурс за купа „Българска роза“ и др.

Зона за шампиони

И тази година 17 събития са включени в Националния спортен календар на МОН за учебната 2025/2026 г., а в. „Аз-буки“ ще продължи да представя надпреварите и призьорите в тях.

Акцент са Ученическите игри, които ще се проведат от септември 2025 г. до юни 2026 г. Част от Календара са и Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система.

Място в листата отново заемат Турнирът по ръгби за момичета и момчета от набор 2011/2013 г., който ще се проведе в София през октомври 2025 г., както и Осмомартенският турнир по минифутбол за момичета V – VIII клас и IX – XII клас в Разград през март 2026 г. През февруари – март 2026 г. Пампорово ще приеме ученическите състезания по ски. В периода октомври – декември тази година ще се проведат и ученическите надпревари по плуване в Бургас, Враца, Сливен, Добрич, Смолян и София.

Традиционно са планирани и националната туристическа проява „Шипка“ в чест на Националния празник 3 март, туристическият поход „По пътя на Ботевата чета“ от Козлодуй до Околчица от 27 май до 2 юни 2026 г. и походът „По стъпките на Апостола“ из Стара планина от 14 до 18 юли догодина. На 20 – 22 юни 2026 г. край яз. „Копринка“ ще се проведе новото издание на Прегледа на спортно-туристическите сръчности и умения „Кристален еделвайс“.

В Спортния календар са посочени международните състезания през следващата година,

организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF), в които с участието на Българската асоциация „Спорт за учащи“ ще се включат и български представители. Догодина ще се проведат Лятната гимназиада за ученици до 18 години, като се очаква да бъде обявена страната домакин. В Китай ще се проведат световните ученически шампионати по волейбол (юли) и футбол (октомври) в същата възрастова група. Близо до нас пък ще бъдат финалите в хандбала през април с домакин Северна Македония и в баскетбола, които ще се играят през юни в Сърбия.