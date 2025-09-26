Обучителни програми за новоназначени директори и заместник-директори и детски учители от детските градини на територията на София предлагат съвместно Столичната община и Факултетът по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Програмите са разработени и водени от хабилитирани преподаватели във Факултета.

„Работим със Столична община и имаме договорка, според която предлагаме да обучаваме новоназначените директори на детски градини, тъй като сме установили, че всеки новоназначен директор, който е работодател, има необходимост от подобен вид обучение – казва деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата проф. д.п.н. Милен Замфиров. – Това всъщност е добра практика и в световен мащаб.“

Всички изследвания сочат, че първите един-два месеца са най-рискови за новоназначените учители.

Те много бързо може да „изгорят“, защото идеалистичните им представи, изградени по време на обучението им и възпитанието в семейството им, се сблъскват с реалността, която е малко по-различна. И ако тогава няма ментор, който да ги води за ръка, да ги обучава, много бързо човек може да напусне. И повече никога да не се върне към системата на образованието.

Акцент в обучителните програми е работата с деца със специални образователни потребности (СОП). През годините най-много заявки от страна на директори и учители както в детски градини, така и в училища идват за обучение на деца със СОП, подчертава професорът. Защото там е най-трудно. Предучилищните педагози са подготвяни в една конкретна област и когато се появят и деца със СОП, те изживяват истински стрес. Нашата задача е да им обясним как да работят с тях, как да общуват и с родителите.

„Тези първи стъпки за обучение на добър мениджмънт на директорите и за това как да работят с деца със СОП, са ключови според мен за успешното протичане на учебната година – категоричен е проф. Замфиров. – Но за да се открие работно място за ресурсен учител, е необходимо да има определена бройка деца със СОП. Трябва да се има предвид, че по норматив един ресурсен учител работи с едно дете със СОП два часа на седмица, което е крайно недостатъчно и оттук идват съответните проблеми и напрежения. Затова се опитваме по някакъв начин да помогнем да се преодолеят тези проблеми.“

В програмата за обучения ще се разгледат видовете специални образователни потребности в предучилищна възраст

– интелектуални, сензорни, двигателни, езиково-говорни и такива от аутистичния спектър. Ролята на учителите за ранно разпознаване на трудности в развитието е от решаващо значение. Много важна е и работата на родителите на деца със СОП. Поведенческите проблеми в ранна възраст може да са причинени от медицински, емоционални или социални фактори. Затова трябва да се прилага индивидуален подход към децата. Учителите трябва да се научат и как да реагират в кризисни ситуации – при агресия, автоагресия, паника.

Много успешна е и инициативата студенти по педагогика да могат през лятото да карат стаж в детските градини, в които Факултетът си партнира със Столична община. За тази цел Столична община е изготвила съответната програма, чрез която се плаща на студентите. Това помага детските градини да не затварят врати през дългата лятна ваканция, каквато е била досегашната практика за ужас на повечето родители. Близо 150 студенти от Факултета по науки за образованието и изкуствата са се включили в програмата това лято.