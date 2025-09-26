С отличен успех завършват 13 лекари по дентална медицина от випуск 2025 на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София. Абсолвентите положиха Хипократовата клетва на тържествена церемония в зала 3 на Националния дворец на културата в столицата.

Дипломираните лекари по дентална медицина бяха поздравени от президента Румен Радев и от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

„На вас се пада честта да трансформирате здравеопазването към по-високи стандарти, да градите модерно здравеопазване на европейско ниво. Да създадеш лекар, е мисия. Вие дарявате не само здраве, а и естетика, и самочувствие. Вярвам в силите ви и искрено ви желая успех“, каза държавният глава в поздравлението си.

Той се обърна с думи на признателност и към преподавателския състав и ръководството на Факултета и Университета за стремежа им към непрекъснатото внедряване на нови технологии и методи на обучение.

Ректорът на МУ – София, проф. Бойчо Ланджов призова младите дентални лекари да не забравят, че в центъра на работата им стои човекът.

„Това е не само личен триумф, а началото на отговорността да служите с цялата си почтеност и отдаденост в името на здравето на обществото. Не забравяйте словата от клетвата на Хипократ и нека в трудни моменти решенията ви бъдат ръководени от хуманността и етиката в работата ви“, заяви проф. Ланджов.

В словото си деканът на Факултета по дентална медицина проф. Бойко Бонев отбеляза, че вярва младите колеги да са разбрали през шестте години на обучението си, че покоряването на един връх води до други цели.

„Трудностите и личните успехи ви направиха по-уверени.

Гордейте се с дипломата „доктор“, но не забравяйте, че тя е отговорност към пациентите и към обществото.

Не забравяйте, че най-важното, което носите, са вашите ценности. Бъдете верни на себе си, не се страхувайте да правите грешки – те са част от пътя към успеха, а ние ще продължим да бъдем до вас, когато са ви нужни подкрепа или съвет“, увери абсолвентите проф. Бойко Бонев.