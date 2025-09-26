Сто ученици от Бургас получиха грамоти и ваучери за закупуване на книги или учебни пособия от Община Бургас за участието си в третото издание на образователната програма „Прочети ми приказка“. Наградите бяха връчени от кмета на морския град Димитър Николов на церемония в двора на Дома на културата.

„Искам да ви благодаря за това, че през лятото отделихте от свободното си време, за да четете приказки на нашите малчугани. Така не само им подарихте радост, но и упражнихте нашия език, обогатявайки собствената си култура“, обърна се кметът Николов към доброволците.

През 2025 г. в инициативата се включиха ученици от VII до XI клас на бургаските училища, като най-активни бяха възпитаниците на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“.

Те четяха приказки в дворовете на детските градини, а произведенията бяха подбрани според възрастта на слушателите и предоставени от домакините. Четенията се провеждаха под ръководството на учители.

С инициативата Община Бургас цели да насърчи интереса на най-малките към приказките. Програмата подпомага развитието на умения за слушане, въображение и емоционална интелигентност у децата в предучилищна възраст.