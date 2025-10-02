Международна научна конференция „Транспорт’2025“, организирана от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ с подкрепата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, се проведе от 25 до 27 септември в к. к. „Боровец“.

Форумът се провежда за 37-и път и в него се включиха 164 автори с повече от 120 доклада

в 14 научни направления, разпределени в 5 тематични секции. Участваха учени и изследователи от 14 държави, сред които Сърбия, Турция, Хърватия, Словения, Словакия, Русия, Китай, Франция, както и от български университети и научни организации.

Събитието бе открито от доц. д-р инж.-мат. Нина Гергова, която приветства участниците в конференцията и им благодари за интереса към научния форум. Поздравления поднесоха и ректорът на ВТУ проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, както и част от официалните гости.

В пленарната сесия доклади изнесоха

изпълнителният директор на Холдинг „Български държавни железници“ Мартин Ангелов, генералният директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Александър Вецков, проф. д-р Христина Николова – ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в УНСС, както и колегите от катедра „Транспортна техника“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ доц. д-р Миряна Евтимова и доц. д-р Васко Василев. Събитието бе уважено от директора и заместник-директора на издателство „Аз-буки“ Емил Спахийски и Венцислав Генков. Официални гости бяха и представители на партньорските университети „МБ – Белград“, Университета на Крагуевац – Кралево, Висше училище по икономика и мениджмънт в публичната администрация – Братислава, Тракийския университет – Одрин, и др.

За пореден път представените на конференцията доклади и последвалите оживени дискусии доказаха, че транспортната наука в България не спира да се развива и да е в унисон със световните тенденции за все по-усилена научна работа в сферата на устойчивия, ефективен и иновативен транспорт.

Организационният комитет оценява положително нарастващия интерес към научния форум

не само на утвърдени изследователи, но и на млади учени и докторанти, чието участие в конференцията им дава възможност да натрупат опит и контакти, както и да засилят публикационната си активност.

Вълнуващ момент за участниците в конференцията бе специалната прожекция на документалния филм за Българските железници „Железни момчета“, разказващ за трогателната история на последните оцелели парни машини, за паметта, която те пазят, за „романтиката на парата“. Филмът бе представен на аудиторията лично от сценариста Емил Спахийски.