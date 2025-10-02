Категория „Постер“, възрастова група 8. – 10. клас

Верка Поповска, 10. клас[1]

Ръководител: Русанка Петрова

СУ „Лев Николаевич Толстой“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.14

Резюме. Разработката разглежда приложението на алуминия в бижутерията по повод 200-годишнината от откриването на метала. Акцентира се върху физико-химичните свойства на алуминия – лекота, пластичност, устойчивост на корозия, мекота и естетичен блясък. Разглеждат се различни форми на алуминия – тел, фолио и прах – и тяхното използване за декоративни елементи. Представят се скъпоценни камъни като сапфир и рубин, символи на мъдрост, богатство и изящество. Текстът подчертава как алуминият успешно комбинира функционалност и естетика, превръщайки се в основен елемент за съвременното бижутерийно изкуство.

Ключови думи: алуминий, бижутерия, свойства на алуминия, сапфир, рубин