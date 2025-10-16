Издателство „Аз-буки“ представя ново помагало по български език като чужд. Идеята за „Практическа граматика на българския език“ възниква в процеса на работата на автора на помагалото д-р Мая Падешка като лектор по български език, литература и култура в Неаполския университет „Ориентале“.

„Това е и причината в него да бъдат включени примери и съпоставки с италианския език. Беше замислено с цел да подпомогне изучаването на български като чужд от студенти, които имат начална филологическа компетентност при овладяването на нов чужд език“, разказва д-р Падешка.

Впоследствие, по време на писането на помагалото, се оформя идеята за книга с по-широка публика от хора, изучаващи български като чужд. Все пак авторката решава да запази частичния обяснителен апарат на италиански език.

Помагалото се състои от две части. Първата част представя граматиката на българския език в удобен табличен вид. Систематизирани са основни факти и закономерности от всички езикови равнища: фонетика, морфология, синтаксис, лексикология. Дават се основни сведения за видовете текст и за комуникативните сфери. Тази част служи като своеобразна референтна рамка за изпълнение на задачите и дейностите от втората част на помагалото. Учащите придобиват цялостна представа за системата на българския език. Това е подход към изучаването на език, уместен за обучаеми с добра езикова осъзнатост и филологическа култура. Осигурява се учене чрез текстове и речеви ситуации при вече предоставен богат цялостен лингвистичен инструментариум. Тази част е частично снабдена с превод и примери на италиански език.