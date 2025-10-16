Изтъкнатият италиански палеославист и българист проф. Алесандро Мария Бруни беше удостоен от председателя на БАН чл.-кор. Евелина Славчева с диплом за чуждестранен член на Българската академия на науките. Церемонията се проведе днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

„За мен е огромна чест и приемам избирането си не само като най-висока оценка за научния си принос, но и като стимул да продължавам изследванията си заедно с българските колеги, за да има още по-голямо развитие на тази много важна дисциплина – старобългаристика или палеославистика – каза проф. Бруни. – Подкрепата от страна на Академията е много важна за развитието на международното сътрудничество.“

Проф. Алесандро Мария Бруни работи в областта на византийската и славянската палеография, кодикология, текстология, историческа лингвистика и химнография, както и в областта на грузинологията. Професор е в Университета „Ориентале“ в Неапол – днес най-големият италиански център за изучаване и изследване на чужди езици и култури.

Големите му научни приноси специално в областта на българистиката могат да се систематизират в четири основни направления.

Изучаването на словата на един от най-авторитетните средновековни автори и отци на Църквата – Григорий Богослов (ок. 330 – ок. 390); старобългарските преводи на библейски книги, предназначени не за богослужебна употреба, а за индивидуално четене; изследване на най-ранната известна засега химнографска книга, която има широко разпространение до XII в. в източнохристиянския свят, и въвеждането на неизползван досега методологически подход в проучването на старобългарските текстове.

По повод церемонията по връчване на дипломата, на която присъства и посланикът на Италия Н. Пр. Марчело Апичела, проф. Бруни изнесе лекция на тема „Старобългарските преводи и европейската култура“.