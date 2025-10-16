Стихотворението „Азбука на добродетелите“ на Биляна Дар могат да прочетат учениците по стените на ОУ „Никола Вапцаров“ в Асеновград. Посланията зад всяка буква от българската азбука са изписани и с образователна, и с възпитателна цел по идея на Николина Куцева, старши учител в училището.
„Вярвам, че училището е място за усвояване на знания и умения, за изграждане на характери и възпитаване на добродетели“, казва Куцева.
По думите ѝ ролята на училището за изграждане на детето като личност става все по-значима, особено при липса на грижа в семейството и влиянието на социалните мрежи.
„В още по-голяма степен това важи за учениците от ОУ „Никола Вапцаров“, които са от уязвими групи и за много от тях българският не е майчин език“, казва учителката.
Това я кара да разнообразява часовете, за да предизвиква интереса и да задържа вниманието им.
Така се ражда и идеята за дългото четене по коридора на училището.
„Учим букви, търсим думи, рисуваме по темата. Играем, следваме стрелките, питаме, като не знаем, и най-важното – опитваме се да разберем защо. Какво е това? Кое е добро? Кое е лошо? Какъв съм аз?“, разказва Куцева.
Тя посочва, че така се научават непознати думи, разбира се съдържанието им, а добродетелите се прилагат в ежедневието. В същото време, учениците развиват езикови и социални умения, научават се да задават въпроси, да търсят отговори.
Училищната „Азбука на добродетелите“ предизвиква интереса не само на учениците, но и на родителите. Учат се на ценности като уважение, толерантност, съпричастност. Това е добър дидактически инструмент, казват педагозите в училището.
Училището се отличава с поддържания модел на толерантност, етническа търпимост и междукултурен диалог.
В него се обучават 469 ученици, предимно от уязвими групи.
В момента се изгражда STEM център със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Планирано е цялостно оборудване на кабинетите по химия и физика и по биология, както и на хранилището между тях.
А – Азбуката научете!
Б – Благодарността ценете!
В – Вечно с вяра вий вървете!
Г – Грубост, глупост не крепете!
Д – Добротата съхранете!
Е – Егоизма победете!
Ж – Жестокостта вий сломете!
З – Злобата я забравете!
И – Истината изпратете!
Й – С йога здравето върнете!
К – Коварството го изгонете!
Л – Лъжата бързо накажете!
М – Към мъдрост вечно се стремете!
Н – Науката я съхранете!
О – Обичта си подарете!
П – Подлостта не я търпете!
Р – Работливи вий бъдете!
С – Със скромността се накичете!
Т – Търпението научете!
У – Уважението разпръснете!
Ф – Фалшивостта я изгонете !
Х – Храбростта я оценете!
Ц – Целта си нивга не губете!
Ч – Човещината съхранете!
Ш – И шампиони вий бъдете!
Щ – За щастието се борете!
Ъ – Из ъглите не се таете!
Ю – Страха с юначност прогонете!
Я – От яд вий грешки не правете!
