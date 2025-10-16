Стихотворението „Азбука на добродетелите“ на Биляна Дар могат да прочетат учениците по стените на ОУ „Никола Вапцаров“ в Асеновград. Посланията зад всяка буква от българската азбука са изписани и с образователна, и с възпитателна цел по идея на Николина Куцева, старши учител в училището.

„Вярвам, че училището е място за усвояване на знания и умения, за изграждане на характери и възпитаване на добродетели“, казва Куцева.

По думите ѝ ролята на училището за изграждане на детето като личност става все по-значима, особено при липса на грижа в семейството и влиянието на социалните мрежи.

„В още по-голяма степен това важи за учениците от ОУ „Никола Вапцаров“, които са от уязвими групи и за много от тях българският не е майчин език“, казва учителката.

Това я кара да разнообразява часовете, за да предизвиква интереса и да задържа вниманието им.

Така се ражда и идеята за дългото четене по коридора на училището.

„Учим букви, търсим думи, рисуваме по темата. Играем, следваме стрелките, питаме, като не знаем, и най-важното – опитваме се да разберем защо. Какво е това? Кое е добро? Кое е лошо? Какъв съм аз?“, разказва Куцева.

Тя посочва, че така се научават непознати думи, разбира се съдържанието им, а добродетелите се прилагат в ежедневието. В същото време, учениците развиват езикови и социални умения, научават се да задават въпроси, да търсят отговори.

Училищната „Азбука на добродетелите“ предизвиква интереса не само на учениците, но и на родителите. Учат се на ценности като уважение, толерантност, съпричастност. Това е добър дидактически инструмент, казват педагозите в училището.

Училището се отличава с поддържания модел на толерантност, етническа търпимост и междукултурен диалог.

В него се обучават 469 ученици, предимно от уязвими групи.

В момента се изгражда STEM център със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Планирано е цялостно оборудване на кабинетите по химия и физика и по биология, както и на хранилището между тях.

А – Азбуката научете!

Б – Благодарността ценете!

В – Вечно с вяра вий вървете!

Г – Грубост, глупост не крепете!

Д – Добротата съхранете!

Е – Егоизма победете!

Ж – Жестокостта вий сломете!

З – Злобата я забравете!

И – Истината изпратете!

Й – С йога здравето върнете!

К – Коварството го изгонете!

Л – Лъжата бързо накажете!

М – Към мъдрост вечно се стремете!

Н – Науката я съхранете!

О – Обичта си подарете!

П – Подлостта не я търпете!

Р – Работливи вий бъдете!

С – Със скромността се накичете!

Т – Търпението научете!

У – Уважението разпръснете!

Ф – Фалшивостта я изгонете !

Х – Храбростта я оценете!

Ц – Целта си нивга не губете!

Ч – Човещината съхранете!

Ш – И шампиони вий бъдете!

Щ – За щастието се борете!

Ъ – Из ъглите не се таете!

Ю – Страха с юначност прогонете!

Я – От яд вий грешки не правете!