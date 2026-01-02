ДГ „Зора“ в Червен бряг е сред първите детски градини в област Плевен, която се включва в инициативата на „Джуниър Ачийвмънт България“ за предприемачество още от детската градина. Това се случва преди повече от 15 години, като предприемачеството се реализира на практика и до днес.

„При нас това се е превърнало в утвърдена традиция. Прилага се не само в рамките на Седмицата на предприемачеството, а през цялата учебна година. Имаме допълнителен модул към учебната програма и работим с тематични направления по предприемачество. Часовете се провеждат два пъти седмично и така напълно успешно се справяме със задачата да развием у децата предприемаческа култура още от най-ранна възраст. Показваме им реалния живот, работейки с истински пари и бизнес план“, разказва за „Аз-буки“ директорката на Детска градина „Зора“ в Червен бряг Петя Митрашкова.

По модула „Предприемачество“ работят малчуганите от трета и четвърта група, като същинският процес се осъществява в четвърта група.

Децата сами печелят първоначалния си капитал, с който да закупят материали и да осъществяват идеята си. Тази година те създават своя собствена детска форма „Арт Зора“, зад която стоят производствени отдели и магазин за текстил.

Малчуганите от групите „Снежанка“ и „Мики Маус“ сами създават своя бизнес план и сами, с помощта на своите родители, натрупват първоначален капитал, продавайки изделия от пекарна „Зора“ на общинския пазар. Те участват пряко във всеки етап от продукцията – от идеята до реалното производство и продажбата. В магазина им вече се предлагат и продукти от рисуван и щампован текстил, като тениски и шапки, изцяло произведени от тях.

„Всичко, което правим в детската градина, го осъществяваме съвместно с родителите. Без тяхната подкрепа нищо не би било възможно“, обяснява моята събеседничка.

Разказва, че на общинския пазар печивата са продадени за по-малко от 15 минути и така много бързо успяват да съберат сумата от 1200 лв. за първоначален капитал на фирмата.

„Децата сами избираха материалите и сами ги поръчаха. След това заедно със своите учители отиват и до спедиторските фирми, за да получат поръчката. За нас е изключително важно те да участват във всеки етап от процеса на работата“, обяснява директорката.

След като започват да продават продукцията си, успяват да натрупат средства и затова сега са решили да се наградят за усилията през цялата година с екскурзия в страната.

„Всяка година работим по различен проект, който всички заедно избираме. Миналата година усилията ни бяха насочени към клуб „Зора“, който и сега продължава дейността си“, казва Митрашкова. В него децата изработват интелектуални игри, които след това продават.

Директорката обяснява, че те са създадени като алтернативна на екранното време и възможност за повече споделено време с близките у дома.

И не на последно място – интелектуалните игри развиват и когнитивните умения на най-малките.

„Опитваме се да насочим вниманието на обществеността към тези игри и да отделим децата в максимална степен от екраните. Представяме игрите в училищата, но с нас се свързаха и детски градини от цяла България. На тях изпращаме подаръчни комплекти с правилата на игрите“, допълва тя.

Самите интелектуални игри се провеждат само по строго определени правила. „И на децата им е интересно. Основно се играе с дървени кубчета. Материалите за тях сами закупуваме и след това ги изработваме, а дъските след това се очертават и оцветяват по точно определен начин“, обяснява моята събеседничка.

Не по-малко интересен е и предприемаческият проект на ДГ „Зора“ от 2023 г. – производство на свещи.

С всяка бизнес идея се стремят да насочат вниманието към бизнеса, който се развива в града и в общината им, като цяло. „И тъй като имаме човек, който се занимава със свещолеене и с производство на много интересни свещи, решихме да го поканим за ментор, за да може да сподели знанията и опита си с децата“, казва директорката.

В учебната програма въвеждат и модул „Добротворци“, с който учат децата да правят добри дела и да бъдат добри хора. Той се преподава в продължение на цяла учебна година, точно така както и модулът „Предприемачество“.

Освен с изключително успешните занимания по предприемачество и добротворчество сред най-малките екипът на ДГ „Зора“ е новатор и в други направления – въвеждане на кинообучение сред своите възпитаници. И няма как да пропуснем да отбележим, че това се случва за първи път в детска градина.

До този момент за кинообучение се е говорило само на ниво училище, макар подобно обучение да се развива в много малко от тях.

Най-известното е Обединеното училище „Неофит Рилски“ в с. Дерманци, област Ловеч, където уроците по кинообучение води учителят Даниел Симеонов.

Петя Митрашкова споделя, че сама се свързва с екипа на „Арте Урбана колектив“, които помагат за въвеждането на кинообучението в училище. Казва им, че иска да го въведе в детската градина, която управлява. Напълно разбираемо в началото те са скептични и любезно ѝ обясняват, че уроците са предназначени за по-големи ученици, а не за хлапета от детската градина.

„Бях доста настоятелна и успях да ги предизвикам – както тях, така и себе си“, спомня си Митрашкова. Така в рамките на цялата учебна 2023/2024 г. се провежда кинообучение в детската градина. А моята събеседничка подчертава, че уроците са безкрайно интересни както за децата, така и за учителите и за самата нея дори.

„До този момент уроците не бяха адаптирани за толкова малки деца“, казва тя. Учебната година децата изпращат със собствен анимационен филм, за който са нарисували героите, анимирали са ги и са озвучили сами лентата. Наричат я „Чудовището на цветовете“ и тя е изцяло насочена към темата за емоционалната интелигентност.

Петя Митрашкова си припомня, че след като новината за филма се разпространява, на гости в градината идва местна журналистка, която решава да направи блиц интервюта с децата. На въпроса какви искат да станат, след като пораснат, напълно разбираемо повечето деца отговарят кинорежисьор, но едно от тях чистосърдечно отговаря: „Аз искам да правя свещи!“.

„За нас е изключително важно да показваме на децата дейности от различно естество. Ако дадено детенце бъде запалено в нещо в тази крехка възраст, това за нас е огромно постижение, защото желанието у малчуганите остава за дълго време“, споделя директорката. Точно затова постоянно инициират различни дейности – канят на гости при децата хора от града с разнообразни професии, родители и обществени личности, които имат какво да им разкажат и на какво да ги научат.

В последните дни на 2025 г. за децата и екипа на ДГ „Зора“ предстои провеждането на коледен базар и концерт.

На годишния базар ще участват отново със собствена продукция – от артикулите в магазина „Арт Зора“ през коледна украса и вкусни печива за празника. И като всяка година той ще се проведе в двора на градината. На него ще присъстват и родителите на децата и други хора от Червен бряг.

„За толкова години като директор съм стигнала до извода, че за да се случват нещата по най-добрия начин, трябва да работим всички заедно – деца, учители и родители“, отбелязва Митрашкова. Обикновено по време на базара децата чакат с нетърпение да дойде и Дядо Коледа, който, между другото, при тях идва всеки път по най-необичаен и атрактивен начин – понякога през комина, а друг път се спуска от покрива като алпинист.

„Случвало се е да идва и на мотор или с кон от съседно село, но тази година ще пропусне базара и ще дойде направо на концерта“, казва с усмивка моята събеседничка.

В градината работят в момента по още една много интересна инициатива – „Моят фантастичен приятел“. Децата от всяка група трябва да нарисуват фантастичен приятел и след това всички да се обединят само около един образ. „Това са общо тринайсет детски рисунки, които ще бъдат превърнати в истински играчки“, посочва тя.

Идеята заимства от конкурс за детска рисунка на „Икеа“ и поради тази причина решава да се свърже със Здравка Върбанова – жената, която успява да създаде играчки от рисунки. Подчертава и още нещо – заедно с екипа са на мнение, че въображението не идва само, а се развива, възпитава и насърчава всеки ден.

„Работим целенасочено и се стремим към устойчивост. За нас това е изключително важно, може би най-важното нещо. Всеки постига нещата по различен начин. Нашият е този“, подчертава Петя Митрашкова.

Петя Митрашкова, директор и носител на наградата на МОН „Константин Величков“ за 2025 г.:

„Тази награда е благодарение на труда, усилията и сърцата на целия екип, с който работя. Това високо отличие от страна на Министерството на образованието и науката е признание за всички колеги, с които работим заедно. Без тях нищо нямаше да се случи. Отличието не е само за мен, аз просто взех наградата“, казва пред „Аз-буки“ директорката на ДГ „Зора“ в Червен бряг Петя Митрашкова.

Признава, че за нея най-голямото отличие е, че има възможност да работи това, което обича, и да го прави заедно с прекрасни хора и съмишленици. Мотото на градината, която ръководи, е „Детска градина за щастливи деца и родители“, но навярно е време да добавят към него и „щастливи възпитатели и помощник възпитатели“, защото там те наистина са такива.

Екипът, който стои до нея, е близо 70 души, като педагозите са 30. „Зора“ е най-голямата детска градина в Червен бряг и в нея се отглеждат и възпитават с много любов 310 деца – в две яслени и 12 градински групи за деца от 1- до 7-годишна възраст.

„Решенията при нас се взимат заедно. За огромно мое щастие всичко се случва лесно. Всяка идея се обсъжда от всички и след това заедно и с въодушевление я изпълняваме“, обяснява тя. Споделя, че постоянно има нови идеи, никога не се задоволява с постигнатата цел и винаги иска да надгражда.

„И досега нито веднъж не съм получила отговор от някого от екипа си, че това няма как да стане“, казва Петя Митрашкова.