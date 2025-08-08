Изследователи от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с представители на Станфордския университет, ETH Цюрих, Google, NVIDIA и други изследователски центрове и технологични компании организират уъркшоп в рамките на Международната конференция по компютърно зрение (ICCV 2025). Един от водещите световни форуми в областта на изкуствения интелект и компютърното зрение ще се проведе на 19 октомври 2025 г. в Хавай (САЩ), съобщават от най-старото ни висше училище.

Уъркшопът е насочен към напредъка в триизмерното разбиране на сцени от реалния свят

чрез комбиниране на компютърно зрение, естествен език и алгоритми. Това е второто поредно участие на INSAIT като организатор на събитие в рамките на конференцията ICCV.

Програмата включва три научни предизвикателства, едно от които е изцяло организирано от INSAIT и е посветено на автоматизирано разпознаване на взаимодействия с обекти в закрити пространства.

Лектори на събитието ще бъдат

водещи специалисти от научни и развойни центрове, сред които Google DeepMind, Станфордският университет, Apple и други.

Допълнителна информация и възможности за участие са публикувани тук

В рамките на конференцията ICCV 2025

Институтът INSAIT е съорганизатор и на Physics-IQ Challenge – състезание, провеждано в рамките на Perception Test Challenge. Надпреварата има за цел да оцени способността на генеративни модели с изкуствен интелект да създават видеа, които отразяват физични закони от реалния свят.

Сред поканените лектори са водещи учени от Масачузетския технологичен институт, Вашингтонския университет, Калифорнийския университет в Бъркли, Университета на Тексас в Остин и други научни институции.

INSAIT има общо 11 приети научни публикации на ICCV 2025.

Една от тях е избрана за устна презентация и по този начин попада в под 1% от най-добрите статии на конференцията.

Повече информация за състезанието е достъпна тук