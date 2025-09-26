Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в откриването на разширената сграда на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ в Самоков, съобщава Пресцентърът на МОН. В изградената нова пристройка има столова и две класни стаи. Стойността на проекта е за близо 400 000 лева, като средствата са осигурени по Програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

„Радвам се да видя успешно изпълнен проект и да чуя, че децата ще имат по-добри условия за хранене, учене, спорт. Виждам много медали и купи, което означава, че спортът е важна част от вашия училищен живот“, заяви министър Красимир Вълчев.

Той поздрави Община Самоков, че е силно ангажирана с подобряване на условията и материалната база в училищата и детските градини на нейна територия.

„Най-важни са децата и учителите, но е важно да имаме и добра материална база“, подчерта просветният министър.

Красимир Вълчев благодари на местната общност, която се включва в редица училищни инициативи. „Това ни сплотява и помага да живеем в по-добро общество. Радвам се да видя, че тук има такава общност и нещата се случват“, коментира той.

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ е правоприемник на построеното през 1876 г. Самоковско-рилско богословско училище.

В него днес се обучават 306 ученици, подкрепени от 41 педагогически специалисти. От 2021 г. в училището има STEM център, създаден по програмата на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“ с цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науката и технологиите. В началото на миналата учебна година беше открито и допълнително STEM пространство, както високотехнологични, оборудвани и свързани класни стаи по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На събитието присъстваха кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов, началникът на РУО – София-област, Росица Иванова, директорът на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ Ирена Коцева, учители, ученици и граждани на Самоков.