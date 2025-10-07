Ректорът на Университета по хранителни технологии – Пловдив, проф. Галин Иванов подписа меморандум с генералния секретар на Световната организация по туризъм UN Tourism Зураб Пололикашвили, съобщават от висшето училище. Това се случи по време деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН.

Документът бе подписан в присъствието на министъра на туризма Мирослав Боршош,

областния управител Пловдив проф. Христина Янчева, кмета на града Костадин Димитров, председателя на Парламентарната комисия по външна политика Йорданка Фандъкова, генералния директор на БТА Кирил Вълчев, директора на Института за системни иновации по храните и виното към УХТ проф. д-р Пламен Моллов, преподаватели, специалисти в производството на вино и експерти в сферата на туризма.

По думите на министъра на туризма меморандумът ще даде възможност на много млади хора да получат образование на високо ниво.

„За нашия университет такова партньорство е ключово и стратегическо. Ще изведем на ново международно ниво обучението на студенти в производството на вино, храни и туризъм. Имаме много млади и амбициозни възпитаници, които са готови да направят тази крачка“, заяви ректорът проф. Иванов.

Университетът стана единадесетото висше училище, което има партньорство с международната организация.

„За първи път сключваме меморандум с университет, който обучава в сферата на гастрономия, туризъм и дори как се прави вино“, заяви Зураб Пололикашвили.

Генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили гостува на Университета по хранителни технологии на 28 февруари тази година и остана впечатлен от високото ниво на неговата дейност.