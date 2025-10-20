Как директори и учители да спестят часове работа с помощта на платформата Adminorma и на асистент с изкуствен интелект за училищна администрация, разказаха Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи и Иван Драганов и Пейо Старибратов от SkillCatalys. Съвместният продукт бе представен пред участниците в националната конференция „Компетентности на бъдещето – мисия на днешното образование“, която се провежда от 19 до 21 октомври в Хисаря от Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

„Искаме да предложим помощник на директора и заместник-директора, който да може да разпознава нормативните изисквания, бързо да предлага справка и решение и да генерира необходимите шаблони“, обясни Цветански. Той допълни, че амбицията им е платформата да бъде финализирана в рамките на три месеца. Имат желание тя да е обвързана и със служебните пощи.

Платформата предлага два режима на работа –

да се направи справка или да се генерира документ. Така, директор първо може да направи справка за стъпките, които трябва да направи при даден казус, а след това да използва получената информация за генерирането на документ, ако това е необходимо.

Adminorma използва база данни, която е свързана с нормативната уредба в образователния сектор. Тя може и да се допълва. „Ще се радваме на обратна връзка от вас и благодарение на добро сътрудничество да доизградим базата от данни, така че да бъде максимално полезна и да ви помага за всеки случай“, посочи пред участниците във форума Драганов.

Към момента екипът е генерирал над 60 шаблона, като броят им ще нараства с времето.

Всеки има определена категория и име. Шаблоните могат да се присвояват на определен потребител и да се генерират конкретни шаблони на база вътрешния правилник на дадено училище или детска градина.

Към момента авторите на платформата работят с фокус група от десетина училища. Желаещите да бъдат част от нея, могат да получат безвъзмездно тестов акаунт и да подпомогнат развитието на Adminorma, като дават обратна връзка и предложения за подобрения.