Още едно висше училище е на път да открие свой филиал в Бургас. Това става ясно от докладна записка на кмета на общината Димитър Николов до Общинския съвет, входирана на 17 октомври 2025 г.

В нея се посочва, че е постъпило мотивирано предложение от Минно-геоложкия университет в София за откриване на негов филиал в морския град. Предлага се в него да се осъществява обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ от професионално направление „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“.

В докладната записка се посочва, че

предложението е в пълно съответствие със 3акона за висшето образование,

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2021 – 2030), Националната карта на висшето образование и Оперативния план за развитие на териториалната структура на висшето образование и в унисон с Демографската стратегия на Община Бургас.

„Новият филиал ще допринесе за повишаване ролята на висшето училище като фактор за регионално развитие на един от перспективно развиващите се региони, отличаващ се със сериозна икономическа и бизнес активност. Около това становище се консолидират представителите на местния бизнес и представители на академичните среди, които определят откриването на филиал на Минно-геоложкия университет като значим фактор за регионално развитие, икономически просперитет и осигуряване на висококвалифицирани кадри със задълбочена инженерна подготовка“, пише още в документа.

В него се подчертава, че

подобни кадри са търсени на пазара на труда в региона,

като предлагането им към момента е недостатъчно, което не спомага за ефективното функциониране и растеж както на големите, така и на малките и средните предприятия и регионалната администрация. В този смисъл откриването на филиал ще създаде благоприятни предпоставки за развитие на бизнеса, създаване и внедряване на иновации, откриване на нови работни места и привличане на инвеститори, за което наличието на подготвени кадри е фактор от ключово значение.

В мотивите се посочва още, че съобразно публикуваните през 2021 г. официални данни броят на студентите в университетите спрямо населението в област Бургас е двойно по-нисък спрямо средния за страната (15 студенти на 1000 души население), което показва наличен потенциал на кандидат-студенти. А това създава благоприятни предпоставки за включване на по-голям брой завършили средно образование в системата на висше образование, така че те да получат по-висока квалификация и да се реализират успешно на пазара на труда.

Същевременно

демографските показатели в област Бургас са добри и надвишават средното равнище за страната,

включително и показателите за механичен прираст. Статистиката показва, че регионът има значим образователен потенциал, включително и възможности за привличане на чуждестранни студенти.

Освен това инвестиционната и бизнес активността в област Бургас са сред най-високите на национално ниво, като броят на нефинансовите предприятия спрямо населението е вторият най-висок в страната (след този в столицата) и продължава да нараства, достигайки 76 на 1000 души от населението (при 61 на 1000 души в страната).

Преките чуждестранни инвестиции устойчиво се увеличават, а относителният им размер спрямо населението е третият най-висок в страната, което води до създаване на нови работни места и висока потребност от наемане на подготвени кадри в инженерните направления.

С оглед тази статистика откриването на филиал е обоснована и логична стъпка за изграждане на ефективна връзка образование – наука – бизнес, прогресивно регионално развитие и е в съответствие с потребностите на бизнеса в региона и неговия значим потенциал.

Отбелязва се още, че специалностите, които се планира да бъдат разкрити, са нови и не дублират съществуващите в други висши учебни заведения в региона.

В същото време,

Минно-геоложкият университет разполага с необходимия преподавателски капацитет

и институционална акредитация за обучение в 7 професионални направления. Университетът е в напреднали преговори с „Шел България“ за изграждане на симулационен център за дълбоки сондажи, който да бъде ситуиран в бъдещия филиал в Бургас. Центърът ще обучава инженери, способни да решават широк спектър от задачи – от сондажи за вода до добив на нефт и газ.

Очаква се активизиране на партньорството между Университета и работодателите, както и създаване на условия за иновации, нови работни места и привличане на инвестиции.

Предстои Общинският съвет да разгледа предложението и да гласува дали да подкрепи разкриването на филиала в Бургас.

С решението ще се даде и позволение на филиала на Минно-геоложкия университет да се предоставят помещения в студентския кампус, под условие че същият получи положително становище от Националната агенция за оценяване и акредитация за разкриване на нова структура в Бургас. Става дума за 4 лекционни зали, 8 зали за упражнения, три преподавателски кабинета, три стаи за администрация (учебен отдел, счетоводство и ръководител) и две складови помещения.

Към момента в областния град функционират Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаският свободен университет, както и филиали на Софийския университет и на Националната художествена академия. От 2024 г. свои класове в Бургас разкри и Театрален колеж „Любен Гройс“. Минно-геоложкият университет пък има свой филиал в Кърджали.