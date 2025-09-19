Множество спортни събития за насърчаване на активното спортуване, подобряване на физическата активност на населението и популяризиране на здравословното хранене са част от десетото издание на Европейската седмица на спорта #BeActive, съобщават организаторите от Министерството на младежта и спорта.

Мотото на тазгодишното издание е „Направи деня си зелен, живей със спорт, бъди активен през цялата година“.

Началото на инициативата ще бъде дадено в София със спортен панаир в „Асикс Арена“.

Откриването е на 23 септември от 12 часа, като сред гостите ще бъдат параолимпийката Стела Енева, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, финалистът от US Open при юношите Александър Василев, третата в света на сабя Йоана Илиева, бронзовата олимпийска медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова, младият ни талант в плуването Петър Мицин, волейболистът Теодор Салпаров и футболистът Благой Георгиев.

На 23 и 24 септември спортни федерации и клубове ще представят дейността си чрез демонстрации и информационни материали,

а от 10 до 16,30 часа всеки желаещ ще има възможност да опита нов спорт.

Едно от най-атрактивните събития на кампанията – „Нощ на спорта“, ще се проведе на 27 септември във Варна от 18,30 часа при Арката на Морската градина.

От 16 часа пък жителите и гостите на морския град ще могат да се включат в редица активности в спортно селище.

Кампанията #BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност сред гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта. Изпълнението на проекта се финансира по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Програмата на Европейската седмица на спорта #BeActive 2025 предвижда и събития в Дряново на 25 септември,

както и #BeActive Tour през септември и октомври в Добрич, Силистра, Шумен, Сандански и Сливен. Част от инициативата е и Европейският ден на спорта в училище, който ще се проведе на 26 септември в редица образователни институции в страната.