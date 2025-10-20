„Трябва да се осигури време на учителите и учениците, защото то не стига. Не правим самоцелни промени, затова започнахме с по-продължителни обсъждания. Надявам се да стигнем до промяна на учебните програми. При предходните изменения те са станали по-натоварени, без да има промяна на броя учебни часове, докато този път насоката ще бъде друга“, подчерта министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред директорите и заместник-директорите, които участват в националната конференция „Компетентности на бъдещето – мисия на днешното образование“ в Хисаря. Форумът се организира от Сдружението на директорите в средното образование в Република България и в него участват над 230 ръководители на училища и детски градини в цялата страна.

По думите на министър Вълчев визиите за промяна на учебните програми предстои да бъдат предоставени за обсъждане в системата.

„Благодаря за партньорството, което сме имали през годините. В залата виждам толкова много хора, с които сме работили заедно през годините“, обърна се към ръководителите на образователни институции Красимир Вълчев. Той

обсъди с участниците в конференцията основните теми в системата, по които работи МОН.

Според него образователната система е подредена в организационно отношение.

„Големите предизвикателства са свързани с подобряването на образователните резултати, функционалната грамотност и засилването на възпитателната функция“, подчерта министър Вълчев.

Друг нов момент от учебната година 2025/2026 г. е интегралният изпит от националното външно оценяване в VII и X клас. Просветният министър обясни, че новият формат на изпита ще включва няколко задачи, които ще изискват базови знания по природни науки. По думите му усвояването на базови знания с разбиране от областта на природните науки от страна на учениците би било успех.

„Ако направим така, че децата да знаят базови неща, но да ги научат с разбиране, ще постигнем успех“, заяви Красимир Вълчев.

Министърът представи пред директорите и част от предложените промени и изменения в Закона за предучилищното и училищното образование, които вече са приети на първо четене от Народното събрание.

„Повечето промени в Закона за предучилищното и училищното образование не са грандиозни. Има 20 отделни промени, но те не са цялостна реформа“, подчерта Вълчев.

На въпрос от страна на директора на 99. ДГ „Брезичка“ и председател на столичната секция на Сдружението на директорите в средното образование в Република България Иванка Харбалиева относно възможността отново да се изискват пари от родителите за посещение на детските градини, поне в рамките на летните месеци, министър Вълчев посочи, че подкрепя предложението и ще предложи промени в тази посока, разговаряйки с кметовете на общините.

Идеята е родителите да заплащат такса поне през лятото.

От своя страна, директорите на детските градини се обединиха около идеята в Закона за предучилищно и училищно образование да бъде изрично разписано, че през лятото и по празниците, когато децата са малко на брой, директорите да имат право да затварят детските градини, а не това решение да бъде в правомощията на кметовете.

Относно недостига на медицински сестри в детските градини, министър Вълчев припомни, че в момента се работи усилено по въвеждането на нова специалност – „Учене и грижи в ранна детска възраст“. „Така, стъпка по стъпка, проблемът ще бъде разрешен. Но за резултатите от промените е необходимо време“, посочи още той.

По време на дискусията бе отправено предложение да бъдат разработени критерии, които да описват какви знания трябва да покриват учениците по даден предмет, за да получат съответната оценка от шестобалната система. Министърът обясни, че това ще се случи с

разработването на дескриптори – описание на нивото на придобитите от ученика компетентности по учебен предмет за определен клас,

които отговарят на съответната оценка от скалата за оценяване в училищното образование. Това е една от дейностите, заложени по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“.

По-рано през деня министър Красимир Вълчев проведе среща с представители на образователната система от община Хисаря. Неин домакин бе кметът на общината Ива Вълчева, а в разговора се включи и началникът на Регионалното управление на образованието – Пловдив, Иванка Киркова.

„Намалява процентът на преждевременно отпадналите ученици от 14% на 9%, което е за първи път под средното в Европейския съюз. Увеличава се и обхватът в предучилищна възраст заради задължителната подготовка от 4-годишна възраст. Ранното включване в образование гарантира по-високи резултати“, заяви министърът.

Той коментира, че

за да има по-добър образователен резултат, децата трябва преди всичко да ходят на училище.

По думите му обаче има голям процент родители, които нямат достатъчно отговорно отношение към образованието, и затова институциите трябва да работят заедно.

„От 2011 г. досега се видя, че когато институциите работят заедно, нещата се случват по отношение на записването на децата в училище“, заяви министър Вълчев.

За пореден път той подчерта, че детските градини са дори по-важни от училището относно децата, които трябва да бъдат обхванати рано от образователната система. А успешната формула е институциите да работят заедно, и това засилва ролята на общините, регионалните управления на образованието, социалните работници и служителите на МВР.

„Записахме голям брой деца, но оттам нататък се оказа много по-трудната задача да ходят на училище всекидневно. Добрата новина от последните две години е, че финансирахме образователни медиатори в училищата и детските градини и те трябва да поемат голяма част от всекидневното обхождане и мотивирането на учениците“, допълни министърът.

Красимир Вълчев отбеляза още, че

ранното тръгване на детска градина е изключително важно,

защото всички изследвания показват много по-голяма пригодност в I клас. А децата, обхванати максимално рано в образователната система, имат много по-голям шанс да завършат XII клас.

„Увеличи се и завършването на XII клас, но много повече нарасна делът на завършилите X клас. Ние сме единствената европейска страна, където момчетата отпадат по-късно от момичетата, защото момчетата са по-мотивирани да изкарат шофьорски книжки“, коментира министърът.