Деца, родители и учители от ДГ „Добри Чинтулов“ в село Въглен, община Аксаково, се включват в инициативата „Да се усмихнем“, която се осъществява по проект на „Силен старт“ на МОН и има за цел да засили партньорството със семействата, съобщава Пресцентърът на МОН.

Родителите влизат в групите и се запознават с учебната среда и методите на работа с техните деца. Инициативата „Да се усмихнем“ пък ги връща в детските им години чрез рисунки и различни забавни занимания.

Според директора Кристина Костадинова отварянето на вратите на образователната институция за родители е начин за споделяне и доверие между децата, родителите и педагогическия екип. Тази учебна година малчуганите в градината на село Въглен са 46 – с 11 повече от миналата.

Инициативата „Да се усмихнем“ е част от съвместните занимания със семействата, които се осъществяват по Проекта.

Учебната година в ДГ „Добри Чинтулов“ започва със спортен празник, за да се насърчат физическата активност и спортният дух на децата и родителите, както и да се сплоти общността чрез съвместни занимания. Семействата влизат в детската градина и за да четат любими детски книги, да засаждат дървета, да участват в танцови и творчески фестивали, и за други дейности.

От тази учебна година децата и техните учители са в нова сграда, където могат в уютна среда да провеждат своите занимания по интереси и работа с родители. За нея са отпуснати над 1 млн. лв. по Програмата на МОН за изграждане, ремонт и пристрояване на детски градини и училища. Средства са осигурени и от Община Аксаково.

Проект „Силен старт“ се финансира по Програма „Образование“

и се съфинансира от Европейския социален фонд. Много от дейностите в него целят осигуряване на достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система, припомнят от МОН.

Още на ниво градина или ясла децата се включват в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др. Чрез различни инициативи и мероприятия родителите също участват в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция.