Италианският футболен клуб „Каляри калчо“ ще си партнира с ученическия футболен клуб „Ботев София“ и две столични училища – 57. спортно училище „Св. Наум Охридски“ и Частно средно училище „Питагор“, съобщават от Пресцентъра на Министерството на младежта и спорта.

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев приветства представителите на италианския тим по време на официална среща в Спортното министерство, посветена на подписването на договор за сътрудничество между клуба, ученическия тим и столичните школа.

„Спортът е универсален език, който свързва хора, култури и поколения. Чрез това сътрудничество обединяваме опит, традиции и модерни методики в полза на младите хора. Искаме децата в България да имат достъп до висококачествено спортно образование и да усещат, че чрез спорта могат да се развиват и да успяват“, заяви зам.-министър Георгиев.

Подписаното споразумение предвижда обмен на добри практики

и прилагане на италианската методика за обучение по футбол на деца и юноши, подготовка на български треньори и спортни специалисти, както и организиране на съвместни младежки и междукултурни инициативи между България и Италия.

В срещата участваха италианските гости Марко Марки – мениджър на Cagliari XPlay, Алесандро Калиа, вицепрезидент на сдружението на сардинците в България „Circolo Sarda ‘Sardica’“, и Оскар Ериу – директор на школата на „Каляри калчо“, както и представители на българските партньорски организации: Красимир Първанов – президент на УФК „Ботев София“, Георги Сеизов – директор на 57. спортно училище „Св. Наум Охридски“, Асен Александров – директор на прогимназиалния и гимназиалния курс в Частно средно училище „Питагор“, Михаил Кръстев – управител на ЧСУ „Питагор“, и Асен Марков – мениджър спорт в ЧСУ „Питагор“. Събитието уважи и Н. Пр. Марчело Апичела – посланик на Италия в Република България.