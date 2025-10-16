Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов младежки център в Сандански, изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се той да обхване до 450 души на възраст между 15 и 29 години, съобщава Пресцентърът на МОН.

„Днес откриваме младежкия център като сграда, но много по-важно е той да се изпълни с живот. Убеден съм, че тук ще има множество дейности в областта на спорта, изкуствата, развитието на талантите, способностите и интересите на децата, както и дейности за подкрепа“, каза министър Вълчев.

Министърът изтъкна, че

днешните деца ще живеят във време, в което всички професии ще изискват развитие на повече и по-комплексни умения.

„Умения като креативност в най-голяма степен могат да се създадат и да се формират допълнително по линия на дейностите по интереси, каквито ще има тук“, отбеляза Вълчев при откриването на младежкия център.

Проектът е на стойност 1,8 млн. лева.

Основната му цел е да се превърне в притегателно място за младите хора в общината. Центърът ще работи активно и с младежи от уязвимите групи.

В страната се изграждат общо 19 такива младежки центъра по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На събитието присъстваха кметът на Сандански Атанас Стоянов, народният представител Георги Георгиев и началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов.