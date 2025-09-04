Тържествена научна сесия, посветена на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, бе открита в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание доц. д-р Наталия Киселова и на ректора на Университета проф. д-р Георги Вълчев.

В поздравителен адрес доц. Наталия Киселова подчертава, че Съединението е самостоятелен акт на българския народ, който е повод за национална гордост и самочувствие. Тя изрази увереността си, че дискусиите във форума ще дадат началото на националното честване на забележителната годишнина.

В словото си

ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев приветства провеждането на конференцията.

Той посочи, че Съединението показва няколко важни неща – на първо място, илюстрира големия исторически оптимизъм, с който българите се опитват да стъпят пълноценно в съвременната карта на Европа и на света. Показва че въпреки политическите различия, когато имаш подкрепата на цял един народ, обикновено се постигат добри резултати. Това историческо събитие може да ни накара да се замислим за съвременността, за това накъде сме тръгнали и къде искаме да стигнем. Проф. Вълчев изрази задоволството си, че в програмата на форума е поставен акцент върху ролята и значението на княз Александър Батенберг.

„Истината е, че ако той не беше проявил мъжество, не беше поел този труден избор да подкрепи и да застане начело на този акт, той може би нямаше да бъде толкова успешен и нямаше да можем да кажем, че това събитие в пълнота реализира самочувствието и желанието на българите да се наредят сред останалите народи по напълно достоен начин“, каза още проф. д-р Георги Вълчев.

Чл.-кор. проф. Евдокия Пашева, заместник-председател на Българската академия на науките, отбеляза, че много рядко в новата история на страната ни сме свидетели на събития, които са резултат от националното единство на българския народ.

Деканът на Историческия факултет проф. д-р Мира Маркова отбеляза, че

подготовката и реализацията на Съединението са пример за борбата за държавност, която тогавашните българи са демонстрирали без външна подкрепа и въпреки неблагоприятната международна обстановка. Дръзкият акт на Съединението и неговата безапелационна защита през Сръбско-българската война поставят основите на съществуването на българската държава в модерността и анонсират утвърждаването на тази държава, която да служи на своя народ.

Тридневният научен форум е организиран от

Историческия и Геолого-географския факултет на Софийския университет, Института за исторически изследвания и Института по балканистика с център по тракология към БАН, Военната академия „Г. С. Раковски“, ДА „Архиви“ и в него участват 21 изследователи от България, Англия, Германия, Австрия, Румъния и Гърция.