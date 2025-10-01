Близо 40% от учениците, удостоени с Национална диплома – пълните отличници с успех „6.00“ в средно образование и на двете задължителни матури, избират да продължат образованието си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това отбеляза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новата академична година в най-старото висше училище в България.

„Всяка година, когато връчвам Националните дипломи, питам всеки абитуриент къде ще продължи образованието си. За мен е голяма радост да чувам, че все повече ще останат в България, а много от тях избират Софийския университет“, заяви министър Вълчев. И добави, че Софийският университет е конкурентен на висшите училища в света.

„Днес светът е голям, за младите хора възможности дебнат отвсякъде и те много често се чувстват задължени да отидат някъде другаде, но са оценили репутацията, значението и възможностите, които им дава Софийският университет“, каза Красимир Вълчев.

Вълчев изтъкна още, че Алма матер е висшето училище, на което държавата и обществото разчитат най-много, за да се справят с най-големите предизвикателства.

„Разчитаме на вас да утвърждаваме хуманитарните науки, да запазим националното самосъзнание, да подготвяте най-добрите специалисти, да възпроизведете школите, които Софийският университет винаги е имал. На вас разчитаме България да свети на картата на развитието на изкуствения интелект и на картата на световното висше образование“, каза министър Вълчев.

Той призова първокурсниците да се вслушат в посланието на ректора проф. Георги Вълчев – „да учат, за да бъдат, а не за да имат“.

„Учете да бъдете знаещи и можещи хора, а не за да имате дипломи и оценки. Те са важни, но много по-важно е това, което остава след тях“, каза просветният министър.

Красимир Вълчев изтъкна, че днешните студенти ще живеят в следващите десетилетия в ерата на изкуствения интелект, на ефективно взаимодействие между хора и алгоритми и на променящи се професии.

„В тези десетилетия е важно да имате повече и по-широки знания и умения. Да имате добрата хуманитарна основа. Да учите през целия си живот, защото вероятно едно образование няма да бъде достатъчно за успех в променящия се свят и ще е необходима постоянна квалификация“, обърна се министър Вълчев към студентите.

Той пожела на всички преподаватели да имат сили да се справят с най-важната мисия – да мотивират студентите да учат с вдъхновение и да станат знаещи и можещи хора. „На вас разчитаме да подготвите младите хора, които ще променят България към по-добро“, каза министърът.

„От създаването си до момента този университет е изграждал и ще продължава да изгражда ядрото на българската интелигенция, да подготвя поколение след поколение специалистите, които вече повече от 135 години развиват българското общество и държава“, заяви при откриването на академичната учебна година ректорът на Университета Георги Вълчев.

Той се обърна към студентите с думите:

„Рецептата за успех е проста: учете съзнателно, учете постоянно и не забравяйте да се възползвате от вашата младост. Веселете се като истински, пълноценни млади хора! Няма да се уморя да повтарям, всъщност всеки от вас може да вземе от университета толкова, колкото сам пожелае. Ако превърнете университета във ваш втори дом, ако бързо откриете пътя към читалните на университетските ни библиотеки, ако поддържате умовете си винаги будни и развивате критическото си мислене, успехът ви е гарантиран“.

В приветствието си председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че Софийският университет се е запазил като територия на свободния дух, на мисленето и на научните открития.

„Критичното мислене на нашата академична общност многократно показва през годините, че е коректив на всяка власт и няма намерение да се кланя на измислени авторитети. Студентите ни също вървят през живота със самочувствие. Знанията и успехите, които те постигат, са част от голямото академично семейство на нашата Алма матер. Много от тях стигат високи позиции и се надявам никога да не забравят откъде са тръгнали“, каза Наталия Киселова.

На откриването на новата академична година присъстваха

председателят на Комисията по образование и наука в 51. НС проф. Андрей Чорбанов, ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров и на Техническия университет в София проф. Георги Венков, председателят на Националния синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ проф. Лиляна Вълчева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, декани на факултети, преподаватели, студенти и др.

Тази учебна година в Софийския университет се обучават 19 514 студенти и 1188 докторанти

в общо 29 професионални направления. В 22 от тях Алма матер заема водеща позиция в страната според Рейтинговата система на висшите училища в България.

Преди академичното тържество в Аулата на Университета ректорското ръководство и Академичният съвет поднесоха цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от Софийския университет.

Пред журналисти ректорът проф. Георги Вълчев съобщи, че

започва ремонт на сградата на Университета.

„Имаме изготвен цялостен проект за ремонт на покрива, който в момента се съгласува в Национален институт за недвижимо културно наследство. Колегите от Министерство на културата съдействат изключително много. Обявяваме обществена поръчка за проектиране и осъществяване на цялостния ремонт“, каза проф. Вълчев. По думите му ще започне и поетапно обновяване на останалите бази на висшето училище.