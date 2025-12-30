Образователната система се подготвя за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Министерският съвет одобри на последното си заседание за 2025 г. промени в подзаконовите нормативни актове на Министерството на образованието и науката. С тях нормативната уредба се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и Националния план за въвеждане на еврото. Целта е осигуряване на плавен и предвидим преход към новата валута в сферата на образованието и науката, съобщават от Правителствената информационна служба.

От 1 януари 2026 г. страната ни ще приеме еврото като официална валута, а това налага всички нормативни документи, в които се използват левови стойности, да бъдат превалутирани в евро. Промените имат за цел да осигурят яснота и предвидимост за всички участници в системата – ученици, студенти, преподаватели, учени и администрация. Те гарантират, че всички плащания, такси, стипендии и финансирания ще се извършват в евро, без това да влияе върху реалната им стойност.

С решението си правителството измени Наредбата за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, Постановлението за минималните академични заплати и за стипендиите на ученици и студенти, таксите за акредитация и лицензиране на образователните институции и др.

Измененията засягат единствено смяната на валута и влизат в сила от 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официална парична единица в Република България.

България и УНИЦЕФ продължават сътрудничеството си

Министерският съвет одобри Двугодишен застъпващ се работен план за периода от 1 юли 2025 до 31 декември 2027 г. за сътрудничество между България и Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ). Документът е в изпълнение на Програмата за партньорство между страната ни и УНИЦЕФ.

Планираните мерки и дейности в плана са насочени към засилване на подкрепата за ранно детско развитие и закрила на детето, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и мониторинг на правата на децата.

Фокус се поставя и върху укрепването на образователната система на национално и местно ниво

за разширяване на достъпа до приобщаващо и качествено образование и изграждане на умения за всички деца, включително и тези в най-неравностойно положение.

Предвидени са и дейности за гарантиране правото на всяко дете да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, насърчаване на детското участие във вземането на решения за подобряване на политиките за деца, както и за превенция на насилието над деца и закрила на жертвите.

Изпълнението на Двугодишния работен план цели да подкрепи усилията на България да гарантира правата и благополучието на децата, включително на тези в неравностойно и уязвимо положение, така че да могат да развият своя пълен потенциал в приобщаващо и закрилящо общество.