Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница се разкрива към Университета по библиотекознание и информационни технологии, реши Министерският съвет. Искането е на ректора на висшето училище след решение на Академичния съвет. Институтът ще извършва изследвания, свързани с историята и културата на българската историческа и съвременна диаспора зад граница и ще проучва актуални въпроси на българските общности там по отношение на разширяването на действията на държавата и гражданския сектор. Предвижда се привличане на студенти от българските общности за обучение в степени „Бакалавър“ и „Магистър“, на специализанти и докторанти. Сред основните цели на Института са пряко сътрудничество между държавните и обществените органи и УниБИТ, както и изследване на работещи механизми за съхраняване на идентичността сред българите в чужбина.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg