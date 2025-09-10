Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница се разкрива към Университета по библиотекознание и информационни технологии, реши Министерският съвет. Искането е на ректора на висшето училище след решение на Академичния съвет. Институтът ще извършва изследвания, свързани с историята и културата на българската историческа и съвременна диаспора зад граница и ще проучва актуални въпроси на българските общности там по отношение на разширяването на действията на държавата и гражданския сектор. Предвижда се привличане на студенти от българските общности за обучение в степени „Бакалавър“ и „Магистър“, на специализанти и докторанти. Сред основните цели на Института са пряко сътрудничество между държавните и обществените органи и УниБИТ, както и изследване на работещи механизми за съхраняване на идентичността сред българите в чужбина.