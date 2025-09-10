Шестима са новите стипендианти по програма EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Университета. Талантливите младежи избират да запишат бакалавърската програма „Информатика“ във ФМИ пред това да следват в някои от водещите чуждестранни университети в Европа и САЩ.

Стипендиантите от втория випуск на програмата, подпомагаща развитието на таланти в сферата на изкуствения интелект и дълбоките технологии, бяха представени на церемония в Министерския съвет. В нея се включиха министър-председателят Росен Желязков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, деканът на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, основателят и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев, изпълнителният директор на Института инж. Борислав Петров.

Програмата дава възможност на стипендиантите да провеждат изследователска дейност в INSAIT и стажове в индустрията.

Част от втория випуск на EXPLORER са Ванеса Калинкова от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, Александър Георгиев от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, и четирима възпитаници на Софийската математическа гимназия: Николай Дренчев, Александър Коджабашийски, Елена Димитрова, Петър Михов. Като стипендианти по програма EXPLORER студентите ще получават и месечна стипендия в размер на 2000 лв. за четиригодишния период на следването си, осигурена от индустриалните партньори.

„Благодаря ви, че избрахте да останете в България и чрез своя талант носите славата на страната ни. Вие сте онези шампиони в развитието на модерните технологии, които променят живота на човешкия род“, обърна се премиерът Росен Желязков към носителите на стипендията. Премиерът бе категоричен, че подкрепата на държавата при обучението на младежите е задължителна. „Тази синергия трябва да бъде насърчавана и вие сте тези, които трябва да ни дадат шанс да прогледнем в бъдещето и да живеем с тези надежди“, подчерта Желязков.



Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че живеем в ерата на изкуствения интелект, а развитието му ще определя производителността и социално-икономическото развитие на държавите. По думите му, ако искаме да имаме по-добро благосъстояние в тази ера, са необходими няколко условия и едното е да имаме институти като INSAIT. „Затова българското правителството подкрепя и ще продължи да подкрепя INSAIT. Той е стратегически обект и е включен в Националната пътна карта за научна инфраструктура”, каза Вълчев.

Той подчерта, че страната ни има нужда от деца, които да учат задълбочено математика,

както и да бъде осигурена възможност да задържаме най-добрите таланти в България. В тази насока са и две от националните програми в сферата на образованието, които МОН ще реализира. По „Бъдещите за таланти“ ще се обучава ново поколение учители, които да подготвят олимпийските ни отбори, ще се обучава от техните предшественици. Целта е най-опитните и добри педагози да предават уменията си на по-млади учители и те да продължат тяхната успешна работа. Ще бъдат реализирани и национални и регионални школи в областта на математика, информатика и природни науки.

Другата национална програма, по която работи МОН, е „Избирам да следвам в България”. Тя е насочена към лауреати от международни олимпиади и състезания и са пълни отличници.

„Ще ги подкрепим с достатъчно мотивиращи стипендии и ще осигурим безплатното им обучение в България“, посочи министърът.

Изпълнителният директор на Института инж. Борислав Петров подчерта, че програма EXPLORER не отстъпва на водещите такива програми в света като тези на Масачузетския технологичен институт (MIT) и на Станфордския университет, в които се съчетават преподаване на световно ниво и научни изследвания в областта на компютърните науки, изкуствен интелект, информационната сигурност и други.

Той посочи, че стипендиантите от първия випуск вече са постигнали блестящи резултати.

И даде пример с Мария Дренчева, която не само записва името си сред авторите на един от най-авторитетните форуми в света в сферата на изкуствения интелект – ICLR (International Conference on Learning Representations), а и успешно е провела своя стаж в индустрията.

По думите на ректора на СУ проф. Георги Вълчев стипендиите, които студентите ще получават, им дават възможност да се фокусират върху следването си и да развиват в пълнота качествата си вместо да се налага паралелно да започват работа. „С тази програма показваме, че българското образование в сферата на висшето образование може да предложи прекрасни условия на световно ниво за развитие на младите хора“, каза още той.

Деканът на Факултета по математика информатика на Софийския университет проф. Мая Стоянова посочи, че изборът на талантливите младежи да продължат висшето си образование у нас, помага на всички студенти, защото по този начин се вдига конкуренцията и качеството на образованието във факултета.

Кои са стипендиантите на втория випуск на програма EXPLORE

Николай Дренчев е златен медалист и носител на първо място (отборно) на Световното отборно състезание по математика в Катар през 2024 г. Той печели и златен медал и бронзова купа от състезанието „Математика без граници“ през 2023 година.

Ванеса Калинкова е златен медалист и абсолютен номер едно от Международната олимпиада по лингвистика, която се проведе това лято в Тайпе. Тя постига най-висок резултат сред всички 227 участници от над 40 държави. Отличавана е в други национални международни състезания по математика и изкуствен интелект.

Александър Георгиев е грабва първо място (отборно) на Националната олимпиада по информатика през 2022 г. и 2024 г. Той е победител и в националното STEM състезание през 2022 г.

Александър Коджабашийски е медалист от Националното пролетно състезание по физика тази година и призьор в редица турнири по физика и информатика.

Елена Димитрова носителка на златен медал от Международната математическа олимпиада в Малайзия и награди за иновативни проекти в областта на AI и роботиката. Избира да стане част от програмата EXPLORER пред това да продължи да учи в САЩ или Нидерландия.

Петър Михов е сред най-успешните млади програмисти в България. Той е сребърен медалист от Международния турнир „Джон Атанасов“ и Европейската младежка олимпиада по информатика, както и двукратен лауреат на Националната олимпиада по информатика. Петър предпочита да остане у нас пред това да следва в Технологичният университет в Делфт, Нидерландия.