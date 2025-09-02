Личните здравно-профилактични карти на децата, които се изискват в началото на всяка учебна година от детските градини и училищата, вече могат да се издават електронно. Съобщението от Министерството на здравеопазването дойде след среща по темата на ресорния министър доц. Силви Кирилов с министъра на електронното управление Валентин Мундров, „Информационно обслужване“, Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

„Електронизацията е приоритет за Министерството на здравеопазването. Целта на всичко, което правим е поетапно отпадане на административната тежест за всички медицински специалисти, както и облекчаване на родителите и гражданите“, заяви министър Кирилов. Неговият колега Валентин Мундров коментира, че усилията за надграждане на системата продължават и за това се разчита на съдействието на лекарските организации.

По време на срещата беше направена демонстрация на системата,

която ще се достъпва от медицинските специалисти в здравните кабинети в образователните институции. В нея вече е налична информацията от проведените медицински прегледи към момента. В процес е прехвърляне са и данните за историята на имунизациите на децата от системата на Националната здравноосигурителна каса към Националната здравноинформационна система, като целта е процесът да завърши до 15 септември, заявиха от „Информационно обслужване“.

Освен електронизация на здравните карти, с новите текстове в Наредба 3 за здравните изисквания към детските градини, отпада и необходимостта от представяне на контактни бележки.

От началото на септември по план започват и обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната.

Както „Аз-буки“ писа, промените в Наредбата на МЗ за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата и здравните изисквания към тях

целят улеснението на родители и лични лекари,

като отпада необходимостта семействата да носят на хартиен носител данни от имунизациите и проведените профилактични прегледи на децата си при постъпване или преместване в образователна институция. Медицинските специалисти в училищата и детските градини ще имат достъп до данните от електронното здравно досие на децата.

С промяната ще се избегне и струпването на хора пред кабинетите

на общопрактикуващите лекари около началото на учебната година, които чакат за здравно профилактична карта на децата. Новият режим обаче не освобождава от отговорност родителите, които трябва да заведат своите деца на профилактичен преглед преди началото на учебната година, за да може данните от него да бъдат достъпни чрез Националната здравноинформационна система.

В проекта са посочени и данните от електронното здравно досие на децата,

до които ще имат достъп специалистите от здравните кабинети в детски градини и училища. Това са ЕГН на детето, майка (име, адрес, телефон), баща (име, адрес, телефон), наличие на фамилна обремененост или алергии, антропометрични показатели: ръст/тегло/обиколка на гърди, информация за общопрактикуващия лекар на детето или ученика (име, адрес, телефон), за проведени имунизации и реимунизации или отлагането от такива по медицински противопоказания за период над 3 месеца.

Ще е достъпна и информация за наличие на заболяване, което налага диспансерно наблюдение, име и адрес на лекаря, който го провежда, препоръка за лекарствени продукти и медицински изделия, които е необходимо да бъдат налични в детската градина/училището за оказване на първа помощ в случай на инцидент или усложнение, свързани със заболяването, за което е диспансеризирано детето/ученикът, указания за прилагането на необходимите лекарствени продукти и медицински изделия и за поведение, както и препоръка за диетично хранене съгласно поставената медицинска диагноза и лекарски указания за хранителния режим.