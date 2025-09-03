Бъдещата дванайсетокласничка от Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив Димана Праматарова се нареди в топ 5 на бис-презентациите в тазгодишното издание на най-престижната Международна лятна изследователска програма в света – RSI’25 (Research Science Institute), в Масачузетския технологичен институт (MIT) в Бостън, САЩ.

Няколко месеца по-рано тя завоюва и първа награда от Mu Alpha Theta на Regeneron ISEF с проекта си „Squarefullness of Factorial Products of Polynomials“, с научен ръководител Мирослав Маринов.

Пловдивският талант в математиката има зад гърба си редица значими отличия през годините.

Димана печели първо място на ARML (American Regional Math League) и титла Countdown champion в международното състезание, организирано всяка година в САЩ; златни купи, Legends award и златни медали от WMI (World Mathematics Invitational), TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad), WIMO (World International Mathematics Olympiad) – световни азиатски турнири; златните купи и легенда на турнира в „Математика без граници“. Освен това е лауреат и в националните олимпиади по математика, лингвистика и финансова грамотност.

„Най-хубавото в едно състезание не са само медалите и славата, а емоциите, удовлетворението и истинските приятелства. През годините участвах на много състезания. Почти всички ще помня цял живот, защото във всяко раздавах себе си“, споделя пред „Аз-буки“ Димана Праматарова.

От много малка обича пъзели, книжки с логически загадки и математически редички. „Беше ми интересно да трия знаците между числата, да поставям нови и да видя новия резултат“, споделя талантливото момиче.

Определя математиката като основната наука на Вселената, която описва всички явления около нас. „Освен наука за мен тя е възможност да се реализираш, да откриваш нови светове, да надграждаш върху предишния си опит и да се запознаваш с много нови и интересни хора“, казва събеседничката ми.

За първи път се явява на математическо състезание в I клас.

Тогава класният ѝ ръководител в ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив Божанка Панайотова дава на децата тест от Коледното математическо състезание от предишната година. Димана решава всички задачи без грешка. Впечатлена от постижението ѝ, Панайотова пита ученичката дали има предварителна подготовка и дали вече е решавала теста. След отрицателен отговор от страна на Димана преподавателката я записва да покаже таланта си на Коледното математическо състезание.

„До някаква степен то ме запали по състезателната математика, тъй като преди него не бях виждала подобни задачи. Бях на 8-о място от 300 деца в града, което беше добре като за начало. Така започна всичко… За следващите турнири решавах повече задачи и спечелих призовите места“, припомня си с усмивка първото състезание ученичката.

Разказва и за интересен и забавен спомен от него: „Имаше задача да броим правоъгълници, и бях леко объркана, затова попитах квестора, който не е математик, дали трябва да броим и квадратите, защото са подслучай на правоъгълниците, а той ми каза, че не трябвало. Следователно задачата ми беше грешна и оттогава се научих да обръщам внимание и на някои „по-очевидни“ детайли и да разчитам само на себе си.“

Обяснява, че тогава математическите състезания за I клас не са били много, докато сега почти във всеки формат има теми и за най-малките.

За да се упражнява, тогава основно решава задачи и тестове от предишни години на „Европейско кенгуру“ и Великденското математическо състезание, без да посещава школи. Във II клас се записва в „Академия XXI век“, като учи до VII клас.

„Академията заема голяма роля в подготовката ми за състезателна математика, както и в намирането на много приятели, които след IV клас станаха и мои съученици в Математическата гимназия в Пловдив. След като завърших Академията, станах част от екипа, съставяйки задачи за състезания и участвайки като квестор на тях“, обяснява Димана.

Като част от разширените отбори за Младежката балканска олимпиада по математика, в VII и VIII клас участва и в лагер школи към тях. От VII до X клас учи и в школа „Олимпийци“, където фокусът е върху по-сложни и дълги задачи. През цялото време, освен по време на школите, решава задачи и сама вкъщи.

В IX клас започва да се занимава и с работа по научни разработки към Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ, БАН).

Под ръководството на Мирослав Маринов работи по научен проект в областта на теорията на числата. Разработва го по време на Лятната изследователска школа през 2023 г., а след това го представя на няколко конференции в България и на международен панаир в Тунис. През лятото на 2024 г., след предварителна селекция, участва и в програма по теория на числата PROMYS, организирана в Университета „Оксфорд“.

„Там научих някои интересни техники и ги приложихме в новия проект, който започнахме с Мирослав Маринов след Програмата. Представях разработката на много конференции и на Regeneron ISEF 2025 с ръководител на българския отбор Константин Делчев. Всички тези конкурси бяха много добра подготовка за представянето ми на RSI това лято. За участие в програмата в Масачузетския технологичен институт бях избрана чрез тежко интервю с академично жури от професори и доктори от Института по математика и информатика на БАН“, обяснява Димана. Освен нея се класира и Атанас Митрев от Езиковата гимназия в Кърджали с проект по астрофизика.

По време на участието си в Международната лятна изследователска програма работи под ръководството на д-р Рьота Инагаки в Катедрата по математика на Масачузетския технологичен институт.

„Заедно разработвахме проект в областта на изброителната комбинаторика с елементи от теорията на числата. Изследвахме определени числови редици, дефинирахме нови и доказахме тяхната периодичност по модул цяло число. Програмата RSI ми даде възможност не само да надградя предишния си опит, но и да разширя познанията си, откривайки нова област, която се превърна в истинска страст. Освен работата върху проекта и успешната презентация тази програма ми подари и множество незабравими преживявания“, споделя за преживяването си в САЩ талантливото момиче.

Там се сприятелява с ученици от цял свят, като всяка седмица опознава повече техните характери, интереси и култура.

Посещава кампусите на Масачузетския технологичен институт и „Харвард“ и усеща духа на студентския живот. Програмата поддържа участниците ангажирани с интересни и разнообразни събития. Слушат лекции на Нобелови лауреати и изключително успели хора, учили в MIT.

„Никога няма да забравя Международната вечер на RSI, на която с Наско представихме викторина за България и раздадохме сувенири, а след това заедно с д-р Жени Сендова (която е тютор там) поведохме българското хоро. Всички се включиха и беше незабравимо преживяване“, разказва още Димана за лятната програма.

В момента тя работи с ментора си от RSI Рьота Инагаки върху разработката, която започват през лятото. „Целта ни е в следващите месеци да я публикуваме и евентуално да участвам на някои конкурси с нея. Тази и следващата година смятам да бъда ментор на по-малки ученици от УчИМИ и да работим заедно по проекти, предложени от мен“, споделя за плановете си през следващите месеци ученичката в пловдивската Математическа гимназия.

Тя учи там от V клас и още оттогава знае, че това за нея е най-добрият избор за училище в Пловдив. Средата на гимназията ѝ помага да се развие, тъй като всички се подкрепят взаимно. „Имаме много сплотена общност от участници в състезания от Пловдив, като повечето от тях са по-големи от мен – първокурсници и второкурсници. Важна роля играе и Демира Недева, която ще учи в „Станфорд“. С нея винаги ходехме заедно по състезания. А по-късно тя, заедно с екипа на „Академия XXI век“ ме мотивира и да започна да работя по проекти“, казва Димана.

Менторът ѝ Мирослав Маринов също е от Пловдив и е учил в Математическата гимназия.

„Той е ръководител и на други от града, като всички винаги взаимно си помагаме“, допълва събеседничката ми.

Освен Димана негов ученик е и Никола Гюлев – двукратен участник в Regeneron ISEF с награди. Той също дава на Димана много добри съвети за представянето на проекта ѝ на конкурса. От пловдивската група са и информатиците Радостин Чолаков, който влиза в топ 5 за презентация и разработка на RSI 2023, Стоян Ганчев и Делян Христов – участници по конференции и олимпиади по изкуствен интелект, както и математикът Стефан Гайдаров, участвал на ISEF.

Димана отдава дължимото и на други хора, които стоят зад постигнатите от нея успехи. Класният ѝ ръководител в начален етап в ОУ „Райна Княгиня“ Божанка Панайотова я подкрепя безрезервно и има важна роля в разкриването на нейния потенциал. След IV клас в Математическата гимназия я поема Кремена Симеонова, която и до ден-днешен ѝ е учител. „Изключителен педагог, който ме вдъхновява и помага през годините и е сред хората, които ме запалиха по научните разработки, тъй като ученичка от нейния предишен випуск също е участвала на RSI“, споделя Димана.

Тя е благодарна и на своята класна ръководителка и учителка по български език и литература Нина Тошева за стабилните знания, разбирането и подкрепата, която ѝ дава през всички години в МГ – Пловдив.

Накрая, но не и на последно място, плътно зад нея са и нейните родители.

„Те винаги са ме подкрепяли и са ми помагали през годините. Когато бях по-малка, решавахме задачки заедно с майка ми, като тя винаги ме е мотивирала и вдъхновявала“, казва още талантливото момиче.

В свободното си време обича да излиза с приятели, да слуша музика и да рисува графика или акрил. В последно време много ѝ харесва да чете. Когато има повече свободно време, гледа филми и анимета, а понякога (вече рядко) играе и на компютърни игри.

Догодина е абитуриентка, като все още не е категорична в избора си на университет. Затова ще кандидатства на много места в САЩ, Великобритания и други престижни висши училища в Европа. В никакъв случай не изключва и България.

„Насочила съм се към математиката – приложна математика или статистика, в зависимост от програмите, които различните университети предлагат“, допълва Димана.



Първа среща с буквите и числата

„Дими беше много злоядо дете и през дългото време, докато се хранихме, ѝ показвах буквички, числа и задачки. Всеки верен отговор беше съпроводен с още една лъжичка“, разказва майката на Димана – Божана Праматарова.

Така още преди да тръгне на училище, талантливото момиче се научава да смята и чете.

След участието в първото състезание нейната майка вижда, че Димана има потенциал, и започва да ѝ дава задачи от различни математически състезания. „Всеизвестна е максимата, че когато човек върши нещо със страст и интерес, нещата се случват. Никога насила. При Димана беше точно така. Тя решаваше задачи с огромно желание и удоволствие. През годините ѝ помагах не толкова с подготовката, колкото емоционално. С баща ѝ винаги сме я подкрепяли в нейния избор и решения“, допълва Божана Праматарова.

Като родител на Димана, тя много се радва за успехите на дъщеря си, макар че ученичката в Математическата гимназия в Пловдив най-добре знае цената на успеха. „Винаги съм казвала, че децата са като хвърчилата. В началото отпускаме бавно, бавно въженцето, докато се издигнат, и идва ден, в който то се къса и те поемат по своя път. Пожелавам на всички български младежи да са здрави, да бъдат щастливи от това, което правят, и където и да учат ,да не забравят България!“, казва още Божана Праматарова.