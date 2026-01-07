До 31 януари 2026 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища могат да подават проекти за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2026/2027 г., пише на страницата на МОН.

Кандидатства се само с електронен формуляр, който е достъпен на адрес https://www.ischools.bg/.

В него трябва подробно да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си, както и срокът за нейното изпълнение. Освен това се посочват план за изпълнение на иновацията по учебни години, индикатори за постиженията, очаквани резултати от иновативния процес, възможностите за разширяване обхвата на иновативния процес и за мултиплициране на училищния опит и добрите практики.

Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Кандидатства се само с един иновативен проект от едно училище. Проектът може да е с общ фокус, но в няколко направления – например нови методи на преподаване, в които да се включат различни методи с оглед на поставената цел.

Нов или интегративен учебен предмет е допустим в раздел А от учебния план само в средната степен – I и II гимназиален етап.

Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията.

Училище, което е вписано в Списъка на иновативните училища четири поредни години с даден иновативен проект, без значение от направените разширения, подава нов проект за иновация.

Всеки проект ще бъде разгледан от Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката, в която влизат психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, физически и юридически лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

Критериите за оценка на училищните проекти за иновации са ясна и конкретна цел на проекта, свързана с повишаване качеството на образованието; съответствие на предложените дейности с целите в проекта; възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията върху качеството на образованието; измеримост на очакваните резултати; приложимост на иновацията и възможности за мултиплициране, както и съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти за учебния план, за организацията на дейностите в училищното образование и за общообразователната подготовка.

Комисията предлага на министъра на образованието и науката проект на Списък на иновативните училища, който се внася от него до края на май 2026 г. в Министерския съвет за одобрение.

Както „Аз-буки“ писа, в средата на септември 2025 г. Министерският съвет одобри Списъка на иновативните училища за настоящата учебна година, като в него са включени 526 образователни институции. В одобрения списък влизат училища от 191 населени места от 136 общини от всички 28 области в страната. От тях 76 училища не са били иновативни за учебната 2024/2025 г., а 450 училища са били в Списъка и досега. Аз-буки