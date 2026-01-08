<h4><img class=" wp-image-219245 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/broj-1-2026-213x300.jpg" alt="" width="235" height="331" \/><\/h4>\r\n<h4>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u0418\u0437\u043f\u0440\u0435\u0432\u0430\u0440\u0432\u0430\u043c\u0435 \u0415\u0421 \u043f\u043e \u043e\u0431\u0445\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0435\u043b\u043a\u0438.\r\n\r\n- \u041f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430\u043c\u0435 \u0437\u0430 \u043f\u044a\u0440\u0432\u0438 \u043f\u044a\u0442 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0433\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f.\r\n\r\n- \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u0435 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0435\u043d \u0432\u0438\u0446\u0435\u0448\u0430\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d \u0432 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0435\u0431\u0430\u0442\u0438 \u0437\u0430 2026 \u0433.\r\n\r\n- \u0421\u043e\u0444\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u044f\u0442\u00a0\u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u00a0\u0426\u0435\u043d\u0442\u044a\u0440 \u0437\u0430 \u043a\u0432\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438.\r\n\r\n- \u0415\u043c\u0438\u043b \u0421\u043f\u0430\u0445\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438, \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u00a0\u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e \u0437\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0430 \u201e\u0410\u0437-\u0431\u0443\u043a\u0438\u201c:\u00a0\u041e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0435 \u043b\u044e\u0431\u043e\u043f\u0438\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e.\r\n\r\n- \u041f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0438\u00a0\u0437\u0430 \u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u00a0\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0430 \u0434\u043e 31 \u044f\u043d\u0443\u0430\u0440\u0438.\r\n\r\n- \u0417\u0430\u043f\u043e\u0447\u0432\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0442\u043e\u00a0\u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430\u00a0\u201e\u0417\u0430 \u0436\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0430\u0442\u0430\u201c.\r\n\r\n- \u0412 \u0411\u0443\u0440\u0433\u0430\u0441 \u0443\u0447\u0430\u0442 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u00a0\u043a\u0430\u043a \u0434\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442 \u0434\u0435\u0446\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438.\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/v.-az-buki-br.-1-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/v.-az-buki-br.-1-2026-g.pdf">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.