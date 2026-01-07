България записа изключителен успех на световната дебатьорска сцена, след като Велина Андонова и Алек Селвелиев станаха вицешампиони на Световното първенство по университетски дебати (Sofia World Universities Debating Championships) 2026 г., съобщават от Асоциация „Дебати България“. Най-престижното състезание в света в тази дисциплина се проведе за първи път в историята в София при домакинството на Университета за национално и световно стопанство.

Световното първенство по дебати е организирано от Българската асоциация по дебати и в частност от трима ентусиасти

– Николай Ангелов, Румен Маринов и Максим Зангов, които заедно с голям екип от доброволци провеждат събитието.

„Мечтали сме за този ден в продължение на много, много години. Говорили сме за него и сега, виждайки че вече се е случило, виждайки толкова много участници – усещането наистина е невероятно“, казва Румен Маринов при откриването на форума.

Той съобщава впечатляващи цифри за турнира – 320 отбора и 280 съдии. Тазгодишното издание поставя рекорд с над 1000 участници – състезатели, съдии и организатори, от всички континенти.

„Турнирът е около 60% по-голям от последния WUDC и на практика e най-големият турнир след ковид пандемията. Това само показва колко жизнена, развиваща се и устойчива е нашата глобална общност“, отбелязва Маринов.

Това е третият световен финал за България в рамките на последните четири години. За този период родни отбори два пъти печелят европейската титла, утвърждавайки България като един от водещите световни лидери в дебатите, като цяло.

На Световното първенство по университетски дебати България бе представена от четири отбора.

Участие вземат и европейските шампиони по дебати за 2023 г. Бисер Ангелов и Мария Мачева, осминафиналистите от Световното първенство по ученически дебати 2025 г. Калоян Коцев и Марин Маринов, както и националните шампиони по дебати Катерина Нанкова и Денислав Русев. Два от тимовете достигат до четвъртфиналите на първенството, което допълнително подчертава силното присъствие на страната ни сред световния елит. Това са отборите на Бисер и Мария, както и на Калоян и Марин.

През 2026 г. Асоциация „Дебати България“ отбелязва 15 години от създаването си. Днес организацията обединява 30 дебатьорски клуба в 10 града в страната и през годините е обучила над 10 000 български ученици и студенти, много от които днес са водещи професионалисти, предприемачи и активни граждани. Асоциацията е сред ключовите двигатели за международния успех на България в дебатите и организатор на турнири като Sofia Open и Европейското първенство по дебати 2023.