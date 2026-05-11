С близо 280 ученици от I до XII клас, СУ „Отец Паисий“ във Враца днес е място, където изкуството е начин на мислене, средство за развитие и ключ към мотивацията на децата.

Училището работи с по една паралелка във всеки клас, но зад този, на пръв поглед, скромен мащаб стои амбиция – да се утвърди като разпознаваемо средище на изкуствата в Северозападна България.

„Изкуството изисква дисциплина, умения за работа в екип и творческо мислене. Това са умения, които са необходими във всяка сфера на живота“, разказва за „Аз-буки“ директорката на СУ „Отец Паисий“ във Враца Диана Банкова.

Тя е на мнение, че днес трудно може да се каже кои ще бъдат професиите на бъдещето. И точно затова училището е мястото, което трябва не да те учи на занаят, а да ти помогне да развиеш комплексни умения и знания, за да можеш лесно да се адаптираш към променящата се среда на новото време.

Именно поради тази причина в училището във Враца учениците още от най-ранна възраст се потапят в света на творчеството. „От I клас до VII клас всъщност предлагаме в часовете за допълнителна подготовка обучение по музика, пеене и музикален инструмент, изобразително изкуство и български народни танци“, разказва директорката. Така училището изгражда основа, върху която по-късно стъпва и професионалното обучение.

След VII клас учениците могат да продължат в професионални паралелки – по рекламна или компютърна графика, по народно пеене и танци.

Приемът е съобразен както с интересите на децата, така и с образователната политика. „Заради търсене от страна на родителите и заради водената политика от страна на Министерството на образованието и науката отпадна поетапно профилираната подготовка и остава професионалното обучение“, обяснява Банкова.

Това обаче създава и предизвикателства. „Има деца, които имат интереси към поп и джаз пеенето или към модерен балет, но те остават извън приема, защото не можем да им предложим това“, казва директорката. Реално те няма къде да учат избраната от тях специалност, защото дори в съседство няма училища с този профил. За тях единствената алтернатива е да посещават школи и частни уроци, но това не може да замени разширеното изучаване в училище. Затова една от целите на ръководството е да върне и профилираното обучение по музика, за да се разшири изборът за учениците.

Банкова оглавява училището едва от две години. Започва работа като учител през 2017 г. по програмата на „Заедно в час“. Преди това работи почти 10 години в държавната администрация и заема поста на юрист към Регионалния съвет на КНСБ във Враца. Оказва подкрепа и обучава трайно безработни хора да се мотивират и да се върнат на пазара на труда, да развият умения като работа в екип и управление на конфликти.

Решава да стане учител, водена от желанието си да помага на другите, и в опит да промени системата отвътре. Убедена е, че на всяко дете трябва да бъдат дадени равни възможности за успешна реализация в живота.

Първото ѝ работно място е в СУ „Христо Ботев“ в Козлодуй. Налага ѝ се всеки ден да пътува по 80 км от Враца до Козлодуй и обратно. Това са 160 км на ден, водена само от любовта си към децата. Паралелно с това записва и завършва „Начална педагогика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. И съвместява всичко това с грижата за дома, семейството и трите си деца.

Моята събеседничка е от този тип хора, за които трудностите не са пречка, а предизвикателство. Когато поема ръководството, Банкова открива, че училището има потенциал, но не и достатъчно видимост.

„Колегите правят страхотни неща, но си ги правят вътре в училище, за себе си. А по този начин те остават скрити за обществеността“, казва тя.

Затова една от първите ѝ задачи е да „отвори“ училището.

Прави го по-видимо както за жителите на града, така и в дигиталното пространство. Започва активна работа в социалните мрежи, развиват се съществуващите канали, а учениците създават собствен подкаст – „Гласове зад кадър“.

„Това, че нямат възможност за изява, намалява мотивацията на учениците. Те са избрали път, свързан със сцената, с публиката“, обяснява Банкова. Затова училището започва да организира повече концерти, изложби и участия, в които децата да преживеят реалната емоция от творчеството.

Към това се добавят и нови инициативи – училищна телевизия, клуб „Кино в училище“ и различни творчески проекти, реализирани основно от самите ученици.

Училището има и утвърдени събития с национално значение. Един от тях е пленерът по графика и живопис „Врачанска есен“, който се провежда над 20 години и събира ученици от цялата страна. „Темите са свързани с града и неговите забележителности, а първата награда носи и парична стипендия“, разказва директорката.

Друг важен акцент е фестивалът „Магията на изкуството“, който отваря вратите на училището за ученици, родители и гости. „От една страна, показва наученото през годината, а от друга – дава възможност всеки да преживее това, което правим“, допълва тя.

Предстоят и сериозни инвестиции в материалната база – цялостен ремонт на сградата, включително изграждане на фотоволтаична система. В началото на май е и откриването на два STEM центъра. Единият ще бъде за паралелките в направление музика, а другият – за компютърна и рекламна графика.

В музикалния център има звукозаписно студио, студио за училищната ARTtv и техника за дигитално музициране, а в графичния – 3D принтери, графични таблети и специализиран софтуер. „Всичко, което е необходимо, за да работят учениците в професионална среда“, обобщава Банкова.

Промените, усилията и времето на ръководството и учителите са насочени в една посока – СУ „Отец Паисий“ да възвърне своята разпознаваемост като училище по изкуствата и да привлече деца с талант и желание да се развиват.

„За да можеш да научиш учениците на нещо, те първо трябва да присъстват в училище, т.е. да идват с желание“, казва директорът.

СУ „Отец Паисий“ е средищно училище и работи с ученици от различни социални групи, включително деца в уязвима ситуация. Това поставя допълнителни изисквания към учителите, но и прави ролята на изкуството още по-важна.

„През изкуството и през различните проектни дейности, които съчетават общообразователните предмети, се стараем да мотивираме учениците“, споделя тя. Резултатите от външните оценявания и държавните зрелостни изпити са около средните за областта.

Работата с родителите също е ключов елемент. Училището организира творчески работилници, дни на отворените врати и различни събития, които ги превръщат в активни участници в образователния процес. При необходимост се работи индивидуално с ученици и семейства в партньорство с психолози, медиатори и местни организации.

Диана Банкова и екипът ѝ ясно са осъзнали, че когато има желание, има и начин. И независимо че промяната се постига бавно, с вяра и упоритост тя става факт. Важното е да се осмелиш да направиш първата крачка.