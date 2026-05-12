Мелих Осман от XI клас в Средно училище „Васил Левски“ в Ардино е сред тримата, отличени от журито с първа награда oт 28-о издание на Националния конкурс „Млади таланти“. С проекта си „Антиоксидантна и антивирусна активност на флавоноидите от растения от рода Cuscuta“ той ще представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS 2026), който ще се проведе през септември в Университета в Кил, ФРГ.

Още от дете Мелих Осман показва любопитство към науката.

„Ардино е малък град и имаме много красива природа. От малък започнах да се занимавам с биология. В VII клас за първи път се класирах на национален кръг на олимпиадата по биология, като след това всяка година съм бил финалист“, разказва единадесетокласникът.

През 2024 г. той е бронзов медалист от националната олимпиада, а миналата година – сребърен. През 2025 г. на Европейската олимпиада по експериментални науки в Загреб Мелих и отбора му печелят сребърни медали. Там се запознава с доц. д-р Деница Теофанова от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която пътува с представителите ни като наблюдател във връзка с предстоящото домакинство на страната ни на олимпиада през 2027 г.

„След това реших да се занимавам повече със самата наука и да направя проект. Свързах се с доц. Теофанова, която ми предложи да работим върху темата. Миналото лято направих проекта, с който участвах в „Млади таланти, като работихме в нейната лаборатория в Биологическия факултет“, споделя Мелих.

Темата на разработката – „Антиоксидантна и антивирусна активност на флавоноидите от растения от род Cuscuta“, е свързана с основното занимание на научния му ръководител. „

Доц. Теофанова се занимава с тези специални растения, които се казват Кукувича прежда или род Cuscuta. Това са малки паразитни растения, които паразитират върху други растения, което за мен беше много интересно“, обяснява ученикът.

Той разяснява, че тези растения използват специфични механизми, за да променят метаболизма на растенията, върху които паразитират, за могат да получат хранителни вещества. Едни от основните групи химични съединения, които участват в тези механизми, са вещества, които се наричат флавоноиди.

„Решихме да изследваме флавоноидните извлеци от Cuscuta, защото те се намират в различни съотношения, в растенията има различни видове флавоноиди в различни количество. Съответно това променя тяхната биологична активност. Затова изследвахме тези растения за антиоксидантни и антивирусни свойства“, казва възпитаникът на СУ „Васил Левски“ в Ардино.

Стигат до заключението, че

определени видове могат да бъдат използвани за лекарствени препарати срещу стресови състояния.

Могат да бъдат използвани при направата на лекарства или терапии за вирусни заболявания.

„Ние изследвахме патогенния вирус Херпес симплекс вирус тип 2. Открихме, че тези флавоноиди блокират ДНК репликацията при тези вируси. Тоест те не могат да се възпроизвеждат, като бъдат третирани с тези флавоноиди и съответно могат да бъдат използвани при направата на лекарствени средства срещу подобни на Херпес симплекс вируси“, разяснява Мелих за възможното приложение на изследването.

За проекта си в тазгодишното издание на „Панаира на иновациите“ той получава и наградата на Society for in Vitro Biology.

До Европейското състезание за млади учени Мелих ще доразвие проекта, а след това може да работи и по нов. През следващата година на първо място ще се подготвя за националната олимпиада по биология, а след това и за кандидатстудентските изпити за „Медицина“.

Избрал е специалността, защото ще му даде компетенции в дяловете в биологията, които го интересуват, сред които анатомия, физиология на човека, биохимия на човек. „След като завърша „Медицина“, аз ще си имам възможността да се занимавам с наука или директно да практикувам. Ако уча само биология, няма да имам възможност да практикувам“, мотивира избора си.