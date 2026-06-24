Българската академия на науките е привлякла повече допълнителни средства от научни проекти и договори за разработки. През 2025 г. сумата възлиза на 134 664 051 млн.лв. спрямо 81 023 692 млн.лв. през 2024 г. Това става ясно от годишния отчет за дейността на Академията за 2025 г.

Допълнителното финансиране на БАН от научни проекти и договори за разработки от България през изминалата година възлиза на 114 156 082 лв.

От тях над 87 млн.лв. са от министерства и ведомства, над 21 млн. лв. от Фонд „Научни изследвания“ и близо 6 млн. лв. от търговски дружества. През 2024 г. привлечената сума от България е била 67 269 364 лв.

За изминалата година допълнителното финансиране от научни проекти и договори за разработки от чужбина е в размер на 20 507 969 лв. За сравнение през 2024 г. сумата е 13 754 328 лв.

В заключителната част от доклада се посочва още, че се запазва тенденцията към увеличаване броя на младите учени и докторантите в институтите на Академията. Устойчиво нараства и публикационната активност.

Общият брой на учените в Академията също се увеличава,

а средната им възраст се запазва на 49 години. Към края на 2025 г. изследователите в БАН са 2454, а година по-рано – 2390. Тези на възраст до 35 години са 244 спрямо 212 души през 2024 г.

„Тенденцията към увеличаване броя на младите учени и докторантите е подкрепена чрез целенасочени мерки за подобряване условията на труд, повишаване на възнагражденията и създаване на възможности за професионално развитие“, се отбелязва в доклада.

Ключов приоритет остава политиката за привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани изследователи, включително от българската научна диаспора и от чужбина.

През 2025 г. Академията работи активно с ученици и млади изследователи чрез множество инициативи на Центъра за обучение и Ученическия институт на БАН. По Програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ са финансирани проекти на 102 постдокторанти и млади учени. Това подпомага изграждането на следващото поколение изследователи и насърчава интереса към науката сред младите хора.

В анализа на научноизследователската дейност е обърнато внимание на значимия дял на публикации в списания от първи и втори квартил.

„Това е индикатор за високо качество и международна видимост на научните резултати. Големият брой цитирания допълнително потвърждава значимостта и въздействието на изследванията, осъществявани в БАН“, пише още в анализа.

Научните публикации в списания, индексирани от Web of Science и Scopus през 2025 г., които попадат в Q1, са 42%, а в Q2 – 24%.

Публикациите, индексирани в световните системи за рефериране, индексиране и оценяване през 2025 г. са 4185 при 4154 за 2024 г. Научните трудове в реферирани издания с импакт-фактор на учени на БАН за 2025 г. са общо 3513, като най-голям дял заемат тези в направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ – 22,1%.

Важен акцент през отчетния период е активното участие на научните звена на БАН в развитието на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност – общо 15 проекта, финансирани по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г.