В този брой на в. „Аз-буки“ ви срещаме с училищния психолог в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в София Дафина Йотова. Тя е сред носителите на високото отличие на МОН – наградата „Константин Величков“ за принос към образованието за 2025 г. Йотова е психолог и лицензиран когнитивно-поведенчески консултант. Има и международна специализация по терапия на хранителни разстройства от Университетската болница в Осло, Норвегия. Благодарение на нея много училищни психолози са обучени да разпознават симптомите на хранителни разстройства и да оказват ранна подкрепа.

„Наградата ме изненада и много ме зарадва. Благодарна съм за номинацията от страна на колегите и съм много щастлива, че дългогодишната ми работа и усилия са забелязани и оценени на толкова високо ниво“, споделя пред „Аз-буки“ носителят на отличието „Константин Величков“ за 2025 г. Дафина Йотова. Определя работата с младите хора като своя мисия и сбъдната мечта. Със своя ентусиазъм и любов към това, което прави, Йотова успява да въвлече в дейността си както педагозите от столичното 23. СУ, така и училищни психолози от други училища.

„Така създаваме общност, която заедно помага на децата да се справят с агресията, насилието и тревожността. Успяваме да чуем какво казват младите хора, и заедно с тях изграждаме пространство, където те успяват да развиват своите социално-емоционални умения, научават се как да бъдат по-добри един с друг“, обяснява тя.

През 2022 г. 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ се включва като партньор в проект „Ревис“ за превенция и противодействие на тормоза и насилието в училище.

В проекта участват екипът от психолози Дафина Йотова, Анет Маринова и учителят по философия Лора Борисова. Тогава заедно с ученици реализират идеята за създаване на екип „Приятел за изслушване“ – младежка инициатива, насочена към изграждане на доверие, сплотяване и взаимна подкрепа сред тогавашните осмокласниците. А моята събеседничка обучава младите хора как да работят в екип, да отстояват идеите си и да изграждат доверие помежду си.

Понастоящем работата по проекта „Приятел за изслушване“ продължава в рамките на училището с пълна сила и вече се прилага във всички класове. Екипът се състои от ученици в гимназиален етап.

„Първоначалната идея беше този екип да работи само с осмокласниците. Новосформираните осми класове срещат трудности в своята адаптация и в изграждането на нови социални взаимоотношения.

„От една страна, е стресът от новото място, от друга – времето, когато трябва да докажеш себе си и да сформираш приятелски кръг. Но впоследствие развихме идеята и тя обхвана цялото училище, включително предоставяне на психологическа подкрепа на ученици от всички училищни етапи и възрастови групи.“, обяснява Йотова.

По този начин младите хора от „Приятел за изслушване“ се превръщат в своеобразни психолози и посредници между учениците, учителите и родителите.

Влизат в различните класове и говорят с учениците, като се опитват да подкрепят своите връстници и да им помагат да преодоляват проблемите, които възникват неминуемо във всекидневните им взаимоотношения – конфликти, обиди, притеснения, страх, вербална или невербална агресия. За да разширят дейността си, приятелите за изслушване създават страници в „Инстаграм“ и „Фейсбук“, чрез които с тях могат да се свързват ученици, които имат нужда от подкрепа и изслушване.

Относно работата им ролята на училищния психолог е по-скоро на ментор и човек, който помага при нужда. Дафина Йотова провежда с младежите от екипа регулярни срещи, на които обсъждат всичко, което се случва, и заедно намират правилните решения в различните ситуации. Събеседничката ми уточнява, че всеки от тези ученици е преминал през обучение при нея как да разговаря и помага на съучениците си.

Понякога класът се разделя, като момичетата от екипа разговарят с момичета, а момчета – с момчетата. Друг път провеждат интерактивни игри, чрез които се опитват да достигнат до съучениците си и да разберат кое ги тревожи най-много. Случва се и учител, забелязал конкретен проблем, да се обърне към тях за съдействие.

„Като ментор, ги насочвам винаги да работят по отношение на развитие на емоционалната интелигентност. Изключително важно умение е да можеш да разпознаваш собствените си емоции, да ги приемаш и да развиваш умения за тяхното управление. Овладяване на емоциите и развиване на способности за контрол над гнева и агресията към хора и ситуации, които не са свързани с възникналия проблем, е важно умение за превенция на насилието и тормоза. Само така ще се научиш как да се справяш с негативните чувства и да ги насочваш в правилната посока“, уточнява Йотова.

Подчертава, че е важно децата да разберат, че е съвсем нормално, ако имаш някакъв проблем, задължително да потърсиш помощ. Това се нарича психологическа култура. За щастие, всички ученици в столичното училище знаят, че при трудност и проблем могат да разчитат на екипа „Приятел за изслушване“. Все пак той се състои от тийнейджъри и със сигурност за учениците е по-лесно да се доверят на някого, който е по-близък до тях като възраст, и да чуят съвет от човек, който съвсем наскоро е преминал през проблем или период, подобен на техния.

Инициативата „Приятел за изслушване“

е отличена от Института за социални дейности и практики (ИСДП) и Асоциация „Родители“, които я представят на международна конференция в Будапеща. Там проектът е оценен като най-иновативен сред участниците.

След успешната реализация на инициативата екипът на Дафина Йотова се включва и в проект Caring, насочен към превенция на насилието в училище. По време на обучението в Пловдив учениците развиват знания и умения, свързани с правата на младежите, работата в екип, разпознаването на социалните норми и стереотипи, водещи до дискриминация или агресия, както и как активно да участват в създаването на по-благоприятна и сигурна училищна среда.

След обучението в Пловдив проектът се разширява и учениците от екип „Приятел за изслушване“ излизат извън своето училище. Посещават няколко софийски училища и гостуват в техни класове. След тези инициативи възниква идеята да споделят дейността си и с ученици от други градове. Поканени са в Сливница в Професионалната гимназия по транспорт „Н. Й. Вапцаров“, а следващата им спирка е Панагюрище – СУ „Нешо Бончев“.

„Вдъхновени, учениците споделят своя опит и създават живи пространства за разговори, споделяне и взаимна подкрепа. Ако трябва накратко да илюстрирам смисъла на работата на приятелите за изслушване, ще го представя чрез думите на Марин Тачков – Роса-сълза: „….Нужна е сърдечна и приятелска ръка. За да прелетим над пропастта от самотата, за да се спасим от злоба, болка и тъга“, споделя моята събеседничка.

Голяма част от професионалната си кариера Дафина Йотова посвещава на работата с деца и младежи с хранителни разстройства.

„Истината е, че изключително трудно се стига до млади хора, страдащи от анорексия или булимия. Децата с хранителни разстройства в много случаи успешно прикриват проблема, което затруднява ранната диагностика и своевременната подкрепа. Обикновено се разбира за заболяването чак когато стане твърде късно – тегло много под нормата, което е опасно за здравето и живота на болния“, посочва моята събеседничка.

Споделя още, че този тип хранителни разстройства се диагностицират много трудно, а няма и достатъчно специалисти в тази сфера, които да могат да помагат на хора с подобни проблеми.

„Няма специализирани дневни центрове, в които да се терапевтират тези младежи. И дори да им се окаже помощ в болнично заведение, нормализирането на телесното тегло не води автоматично до промяна в нагласите и мисловните модели, свързани с външния вид и храненето. В болниците не се предоставят терапевтични услуги, които да придружават лечението. И се случва така, че след като напуснат болничното заведение, младежите отново се връщат към стария си начин на живот и към проблема“, обяснява тя.

Оказва се, че много често в забързаното си всекидневие родителите пропускат тези знаци и разбират късно, че детето има хранителен проблем. На въпроса кои са симптомите, за които родителите трябва да внимават, Йотова отговаря, че първият е промяна в храненето.

„Децата най-напред спират да ядат месо, а след това картофи, ориз и всичко става постепенно, постоянен контрол и преброяване на калориите, раздробяване на храната на малки късчета. След това започват да избягват да се хранят с останалите, изолират се от приятелите, започват да носят широки дрехи, за да прикрият рязката загуба на теглото. Освен това стават по-мрачни, по-мълчаливи, наблюдават се резки промени в настроението, апатия, безпокойство, нарушена концентрация. Истината е, че с младежи с анорексия и булимия се работи много трудно. Срамът, породен от социалната стигма, ги възпрепятства да потърсят навременна помощ, и затова много трудно допускат някого до себе си. И най-трудното е да изградиш доверие“, завършва Йотова.

Дафина Йотова, училищен психолог:

„В момента, в който постъпих на работа, разбрах, че ролята на училищния психолог е много сложна. Обикновено децата ни свързват със санкции. Когато ученик има проблем или направи нещо нередно, най-често го изпращат при психолога. И това безспорно отблъсква учениците да идват сами в кабинета.

От една страна, се страхуват да споделят проблема си, защото мислят, че няма да запазим тайната им и ще разкажем на родителите, учителите или на директора. А от друга – притесняват се, че ако някой от връстниците им ги види или разбере, че отиват при психолога, ще си помисли, че имат психичен проблем.

За щастие, в нашето училище има дългогодишна успешна политика в това отношение и децата знаят, че могат да разчитат на нас. Работата на екипа „Приятел за изслушване“ също много помогна, за да изградим мост на доверие между нас и учениците.“