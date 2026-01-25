Учени успешно са секвенирали генома на отдавна изчезналия вълнест носорог от необичайно място – стомашното съдържимо на естествено мумифицирано през плейстоцена малко вълче от Сибир, съобщават от Наука.OFF.news.bg.

Както подсказва името му, вълнестият носорог (Coelodonta antiquitatis)

е имал дълга, рошава козина, която го е правила идеално пригоден за живот в мразовитата евразийска степ. Животното, което е имало два рога на муцуната си, е било сравнимо по размер със съвременните видове носорози.

Настоящите фосилни данни показват, че животното е изчезнало преди около 14 000 години, въпреки че има някои доказателства, че това може да се е случило едва преди 9000 години.

Секвенирането на геномите на такава изчезнала мегафауна може да помогне за идентифициране на виновника за тяхното изчезване, предоставяйки инструменти за противодействие на широко разпространените заплахи, пред които са изправени видовете днес.

На около 14 400-годишна възраст, запазен фрагмент от тъкан на вълнестия носорог, изяден от младия вълк (Canis lupus),

е един от малкото образци, с които разполагат учените за вълнестия носорог от време, което е било толкова близо до евентуалното му изчезване.

И изненадващо, генетиката на вълнестия носорог не предлага никакви индикации за намаляваща популация. Всъщност изследователите откриват, че популацията изглежда стабилна и генетично здрава, с ДНК, подобна на много по-стари екземпляри, и без признаци на инбридинг, което би се очаквало, ако броят на видовете носорози намалява.

„Популацията е много стабилна в продължение на десетки хиляди години“, казва съавторът на изследването Камило Чакон-Дуке (Camilo Chacón-Duque), доскоро изследовател в Центъра за палеогенетика в Швеция. Изследването е публикувано в Genome Biology and Evolution. То показва, че каквото и да е причинило изчезването на вълнестия носорог, със сигурност се е случило бързо.

Екипът предполага, че период на бързо затопляне в Северното полукълбо, започнал преди 14 700 години, може да е причината за измирането на носорозите.