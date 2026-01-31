С богата програма и силно участие на учениците от ОУ „Пейо Яворов“ в Бургас се проведоха тазгодишните Яворови дни. С всяка изминала година интересът към проявите в техните рамки се засилва, като учениците се подготвят целенасочено и участват мотивирано в тях.

Директорът на училището Светлана Костадинова заяви, че за нея е чест да приветства гостите на откриването на Яворовите дни – истински празник, който обединява около паметта, духовността и поезията. Тя отбеляза, че Пейо Яворов е един от най-ярките поети в българската литература, чийто стих и до днес вълнува и вдъхновява.

Празничните прояви започнаха с представянето на пиеса по стихове на поета.

Съорганизатори бяха от Регионалната библиотека в морския град, която също носи името на твореца. А събитието, на което Библиотеката даде подслон, събра ученици, учители, културни дейци и гости, обединени от интереса към българската литература и творчеството на Пейо Яворов.

Програмата продължи с двудневен конкурс за рецитация за ученици. Над 60 участници от училищата в Бургас и околността се включиха в надпреварата. Председател на журито бе актрисата Гергана Стоянова, която е с бургаски корени. Тя подчерта значението на поезията и необходимостта децата да бъдат приучавани да я четат и разбират. Наградите на победителите ще бъдат връчени в началото на февруари.

В Дома на нефтохимика пък бе излъчен документалният филм на Георги Тошев „Подир сенките на думите“, посветен на поета.

Библиотеката, в сътрудничество с Основното училище, проведе и открит урок, посветен на живота и творчеството на Яворов. Събитието бе насочено към учениците от прогимназиален етап и имаше за цел да представи по достъпен и увлекателен начин личността и поетичния свят на твореца. По време на урока участниците се запознаха с основните моменти от биографията на поета, неговите творчески търсения и тематични акценти в поезията му. Чрез визуализации, откъси от произведения и дискусия учениците се потопиха в дълбочината и емоционалността, характерни за Яворовото творчество.

В рамките на Яворови дни 2026 в Регионалната библиотека можеше да бъде разгледана и изложбата от стъклописи на детската арт школа по стъклопис „Феерия“ към ОУ „Пейо К. Яворов“ с ръководител Красимира Ибришимова.