Обучението по информатика на осмокласници и деветокласници трябва да е фокусирано върху проектно базирано и практическо учене с визуални и игрови методи и симулации. Това е записано в публикуваната на интернет страницата на МОН концепция за промяна на учебния предмет информатика в VIII – IX клас.

В документа се посочва, че промяната в учебните програми в двата класа е насочена към това ученикът не само да знае, но и да може да прилага знанието и да развива отношение към него. Основните цели са насочени към развитие на алгоритмично и логическо мислене, като чрез практическо програмиране се изграждат умения за анализ на проблеми, създаване на алгоритми и реализирането им в работещ код.

Освен това ще се формира базова компетентност по програмиране чрез езика C# или сходен.

Ще се прилага и визуално програмиране за създаване на несложни приложни софтуерни продукти със съвременен интерфейс, като учениците ще прилагат знания от математика, природни науки и технологии. Те ще се учат и на критично и отговорно използване на инструменти с изкуствен интелект за анализ на грешки, идеи и без заместване на собственото разбиране и умения. Акцент е и развитието на дигитална култура и етика – осъзнаване ролята на лицензирането на софтуера, авторските права, киберсигурността и спазване на етични правила при писане и споделяне на код.

В резултат учениците трябва да развият няколко основни групи ключови компетентности: дигитална; математическа и логическа (алгоритми, изрази); умения за учене; социални и граждански компетентности (работа в екип, сътрудничество); инициативност и предприемачество (разработване и защита на собствен проект).

Оценяването пък е насочено основно към практическата работа и реалните продукти, а не само към тестове.

