Столичната община предлага нови правила за прием в детските градини в София. Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане доклад за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителни групи в общинските училища.

Проектът предвижда промени в критериите за класиране, сроковете за постъпване, основанията за отписване и реда за извънреден прием на деца.

Едно от съществените изменения е в един от основните критерии за кандидатстване – адресната регистрация. Постоянният адрес вече няма да носи повече точки от настоящия адрес. За прием в яслени групи и първа градинска група ще се отчита адресът на един от родителите, който съвпада с този на детето и не е променян – над 3 години носи 8 точки, от 1 до 3 години – 5 точки, а до 1 година – 3 точки. За по-горните възрастови групи ще се взема предвид адресът на самото дете при същата точкова система.

Промяна има и във въвеждането на конкретни срокове за реално постъпване след класиране. Децата, приети за новата учебна година (с изключение на тези в задължителна предучилищна възраст), трябва да започнат посещение в рамките на 60 дни за яслените групи и 30 дни за градинските групи, смятано от 15 септември. При текущи класирания след тази дата срокът започва да тече от деня на записване.

Ако детето не постъпи в определения срок, мястото се освобождава за следващо класиране, а родителят губи правото да кандидатства за съответната ясла или градина до началото на приема за следващата учебна година. При повторно участие в класиране допълнителните точки за поредност на желанията се намаляват с една точка.

Въвежда се и нов допълнителен критерий, който дава още 1 точка за дете, кандидатстващо в институция на територията на кметството, в което живее, или в същия административен район, ако в неговото кметство няма функционираща детска градина.

От учебната 2027/2028 г. отпада досегашният критерий, който даваше 1 точка на деца, посещавали общинска или частна ясла в София поне шест месеца през последната година.

Разширява се обхватът на служебните проверки чрез системата за междурегистров обмен RegiX. Данните за работещ родител, родител в отпуск за отглеждане на дете, както и обстоятелства, свързани с трайно намалена работоспособност, ще се удостоверяват служебно. Само при липса на информация в регистрите ще се изискват допълнителни документи. Запазва се възможността за получаване на по 2 точки за всеки работещ родител.

Новите текстове регламентират по-конкретно и основанията за отписване.

Дете може да бъде отписано по желание на родителя след писмено заявление, при отсъствие повече от 30 последователни дни без уведомление за яслени и първа градинска група, както и при отсъствие над 15 дни от учебното време в рамките на учебната година за подготвителните групи.

При записване родителят ще подписва споразумение с детската градина, което урежда правата и задълженията на двете страни, включително условията за адаптация, здравните изисквания, допълнителните дейности и механизмите за разрешаване на конфликти. В документа изрично е посочено, че общинските детски градини нямат право да събират средства за материали, консумативи и издръжка на процеса, освен за допълнителни дейности, избрани доброволно от родителите.

Проектът разширява и хипотезите за прием извън основните класирания през май и юни. Предвижда се възможност за прием на деца без родителска грижа, жертви на насилие или в риск, на деца, чиито родители работят в общински детски ясли или градини, както и на деца, чийто родител е задържан под стража или изтърпява наказание „лишаване от свобода“. Тези случаи ще се разглеждат от специална работна група към Столичната община, която ще заседава редовно и ще взема мотивирани решения.

Част от промените ще влязат в сила от обявяването на свободните места за учебната 2026/2027 г., а други – от 2027/2028 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, като гражданите могат да изпращат становища и предложения в законоустановения срок.