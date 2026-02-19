„Интересът е много голям. Идват ученици, родители с деца, възрастни хора, които помнят от детството си приказките на Николай Райнов и илюстрациите на големия ни художник Любен Зидаров“, споделя за „Аз-буки“ галеристът Росица Доганджиева, докато ни представя изложбата в ръководената от нея галерия „Стубел“.

На ръка разстояние от бул. „Цариградско шосе“ в квартал „Гео Милев“ столичната галерия посреща почитателите на двама талантливи български творци и съавтори в света на приказките.

И ако представителите на по-възрастното поколение българи знаят какво да очакват от тандема Николай Райнов и Любен Зидаров, то за някои от младите, от новите поколения деца и ученици вероятно срещата с писателя и художника е първа.

„Контактът на младите с изложбата е много жизнерадостен. Човек би помислил, че нещо, което е писано преди близо 100 години и илюстрирано преди 50, носи някакъв анахронизъм. Но не се получава така… Деца, ученици, младежи, които за пръв път се срещат и с писателя, и с художника, го правят с любопитство и с възхищение. Вероятно защото образът не остарява“, казва пред БНТ Филип Зидаров, куратор на изложбата и син на големия български илюстратор.

„Изложбата трябваше да приключи на 14 февруари, но решихме да я продължим до 26-и. Показваме 50 оригинални илюстрации, голяма част от които са собственост на галерии и частни колекционери. Конкретният повод е новото 4-томно издание на Николай-Райновите „Български приказки“ и „Приказки от цял свят“, които Издателска къща „Миранда“ пусна на пазара преди няколко месеца“, разказва галеристът Росица Доганджиева.

Съживяването на илюстрираните приказки всъщност е уникално, защото Издателството предлага оригиналния текст на Николай Райнов от 20-те и 30-те години на миналия век, а не многократно редактираните след това във времето от самия автор и от неговия син Богомил Райнов приказки, издавани в периода 1974 – 1976 г. Освен това има два пъти повече приказки, което означава, че половината са непознатите и неиздавани след 30-те години на миналия век. И поради тази причина днес томовете са четири.

Първи и втори том – „Самодивско царство“ и „Златното птиче“, български приказки, и останалите два – „Морската царица“ и „Вълшебният дворец“, приказки от цял свят, могат да се видят и купят и от галерия „Стубел“ и с мека, и с твърда корица.

Ако имаме възможност, бихме могли не само да се насладим на изложбата, но и да си купим от невероятните илюстрации на Любен Зидаров. Сред картините е и оригиналната корица на изданието на приказките от 1964 г. Всяка творба носи заглавието на историята, която илюстрира, а хора, животни и природа, чудновати или напълно реалистични, ни пренасят неусетно в свят, изпълнен с мъдрост.

Защото, както споделя синът на художника, самите приказки на Райнов са дълбоко подплатени с мъдрост, която се разчита от читателя в различни възрасти. Филип Зидаров казва също, че в съавторството на писателя и художника има значение и фактът, че Николай Райнов е бил професор на Зидаров по „История на изкуството“ в Художествената академия.

„Няколкостотин илюстрации са правени в продължение на десетилетия и на етапи, но те като че ли разкриват отделните пластове на мъдреца писател чрез тълкуванията на мъдреца художник“, обяснява кураторът на изложбата.

За Любен Зидаров, с чието илюстраторско майсторство представителите на новите поколения имат шанс да се запознаят съвсем отблизо чрез настоящата изложба, може да се говори дълго.

За своите 99 години живот той е определян като един от най-възрастните в света работещи илюстратори. Носител е на множество награди и е обогатил с рисунките си над 200 книги.

Вероятно това е било възможно и защото, според сина му Филип, той е притежавал необходимостта непрекъснато да развива концепцията си за илюстрацията и стила си на работа. Нещо, което може да бъде видяно и усетено и в изложбата – промяната и развитието на стила, дори когато става въпрос за една и съща приказка.

Съгласяваме се с Филип, че илюстрациите не остаряват. И как биха могли, ако са сътворени така майсторски, фино и естествено, с чистия рисунък на художник от мащаба на Любен Зидаров. Като един от създателите на съвременната българска илюстрация, артистът ни убеждава, че тя продължава да е модерна и днес, а чрез новите томове на „Приказките“ на Райнов ще присъства в сърцата и домовете и на бъдещите поколения.