Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“ откри нов STEM център, изграден по процедура „Училищна STEM среда“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. Новото пространство предлага съвременна образователна среда с фокус върху практическото обучение, иновативните методи на преподаване и развитието на дигитални, предприемачески и комуникационни умения у учениците.

„STEM центърът е резултат от дългогодишна концепция за модернизиране на учебната база и адаптиране на обучението към потребностите на съвременното поколение“, обясни директорът на училището Жечка Георгиева.

Проектиран като отворено и гъвкаво пространство, центърът включва различни функционални зони за индивидуална и екипна работа, презентации и практически дейности, както и амфитеатрална зона за лекции и публични събития.

В обновената среда са внедрени високотехнологични решения – интерактивни дисплеи, виртуална реалност, 3D принтери и скенери, дигитални работни станции и мултимедийно оборудване. Част от дейностите са насочени към изграждане на ученически компании, разработване на бизнес проекти, маркетингови концепции и медийно съдържание, които пряко подпомагат професионалната подготовка на гимназистите.

Новата база ще се използва както в учебните занятия, така и за извънкласни форми, клубове по интереси и партньорства с представители на бизнеса, висшите училища и творческите индустрии.

Жечка Георгиева подчерта, че инвестицията в образователна инфраструктура е ключова за мотивацията на учениците и качеството на обучението: „Създадохме пространство, което насърчава активното учене, работата в екип и свободата на мисълта – среда, в която младите хора се подготвят за реалния свят и бъдещите си професионални предизвикателства“, заяви директорът на училището.

С реализирането на проекта Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“ затвърждава позицията си на модерна професионална гимназия, която последователно инвестира в иновации и практически ориентирано образование.