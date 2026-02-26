За четвърта поредна година 79. ДГ „Слънчице“ в София отбеляза празника Сирни заговезни с Парад на страшните маски.

„Днес не просто се събираме в двора на градината. Днес сме тук, за да почетем и да възродим българските обичаи. Празникът Сирни заговезни ни показва, че сърцето е най-леко, когато прощава и не таи лоши мисли“, казва директорът на 79. ДГ „Слънчице“ Калина Иванова. Тя акцентира върху това, че възрастните имат много на какво да научат от децата – да забравят бързо лошото, да дават прошка искрено и безусловно.

„Нека оставим в огъня всичко, което ни тежи, и да запазим само това, което ни събира“, посочи още директорът Калина Иванова.

На своеобразно дефиле в двора на градината децата от първа до четвърта група в градината показаха своите маски и костюми, изработени с помощта на техните родители. Всеки от тях беше вложил много старание и голяма доза желание. Някои от маските бяха направени от подръчни материали като хартиени пликове и картон, а други наподобяваха кукерските костюми, от естествени материали, които се носят на фестивала „Сурва“.

На Парада на страшните маски малчуганите бяха придружени от своите учители и помощник-възпитатели, облечени в традиционни български носии.

Празничната атмосфера бе допълнена от вълшебната музика на майстори гайдари и медения глас на народната певица Светла Дукатева.

Децата от IVГ група с ръководители Александра Апостолова и Евгения Николова направиха кратка възстановка на празника със символиката на даването и искането на прошка. След това всички спазиха традицията и прескочиха специално създаден за възстановката огън. А около истинския огън в средата на сградата учителите, начело с директора Калина Иванова, изиграха хоро и си пожелаха много здрава и спорна година, изпълнена с повече добрини.

Сред гостите на празника в двора на детската градина имаше както много родители, така и официални гости. Сред тях и началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, директорът на Дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН Владимир Станчев, началникът на отдел „Организиране, планиране и отчитане“ в МОН Ваня Георгиева, старши експерт Христина Сълин от дирекция „Образование“ на Столична община и други.

Тазгодишното издание на празника премина под мотото „Смелост е да поискаш прошка, величие – да я дадеш“. Послание, което всички – и малки, и големи, ще запомнят и ще предадат нататък.

Тържеството в двора на градината е своеобразният завършек на тематичните дни по случай отбелязването на празника Сирни заговезни в градината. В продължение на цяла седмица децата участват в беседи, практически занимания и кулинарни работилници. Заедно със своите учители те приготвят традиционни ястия за трапезата на Сирни заговезни, сред които баница и варени яйца, като по този начин научават повече за българския празник. Разбира се, какво е Сирни заговезни без „хамкане“ – любимия обичай на децата, който по традиция се пресъздава във всяка от групите в градината.