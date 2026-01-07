Открито е кандидатстването за шестнадесетото издание на Националната програма „За жените в науката“ 2026, съобщават организаторите на конкурса.

От създаването си в България Програмата се организира в сътрудничество между „L’Orеal България“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националната комисия за ЮНЕСКО – България. Инициативата насърчава участието на жените в науката, стимулира младите научни таланти и подкрепя развитието на образованието и научните изследвания у нас.

И тази година конкурсът търси трите най-изявени млади дами в сферата на природните науки.

Български изследователки от цялата страна могат да подадат своята кандидатура по Програмата до 31 март 2026 г. включително. Пълните условия за участие са налични тук.

За Програмата през 2026 г. могат да кандидатстват жени учени до 35-годишна възраст, които са докторанти или вече имат защитена докторска степен, със свой авторски научен проект с потенциално национално или глобално значение.

От тази година премията за всяко от трите годишни научни отличия по Програмата „За жените в науката“ ще бъде 7000 евро,

а не както досега – 5000 евро. С отпуснатите средства те ще могат да реализират своите най-смели проекти, да останат да работят в България, и да превръщат научните идеи в решения с реален обществен принос.

Досега отличия са получили 42 изключителни жени учени с общ награден фонд от 210 000 евро.

Трите миналогодишни носителки са д-р Блага Благоева, д-р Ивета Недева и д-р Ния Тошкова. Техните смели и иновативни изследвания са свързани с оптичните технологии, чревния микробиом и контрола на зоонозните инфекции.

По традиция в. „Аз-буки“ представя всяка от носителките на престижното отличие.

