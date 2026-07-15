Историческо постижение записа третокласникът Виктор Петров от Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кюстендил.

На финала на Международния турнир „Математика без граници“, проведен в Несебър, той спечели златен медал с максималните 40 от 40 точки. Резултатът го превърна в единствения участник от III клас с пълен актив точки сред над 1000 състезатели от 11 държави.

Постижението му е значимо и в мащаба на цялото състезание. Сред участниците от I до XII клас само трима състезатели достигат максималния резултат. Безупречното представяне на Виктор Петров, в съчетание с отличния резултат от полуфинала, му донесе и най-високото индивидуално отличие – Златната купа на победителя, която се присъжда на тримата най-добри представители на всяка държава.

С убедително представяне във финала

се отличиха и неговите съученици Християн Иванов и Борис Стоименов. Тримата ученици от IIIВ клас на Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ се справиха с едни от най-предизвикателните задачи в международната надпревара, като очакват официалното потвърждение на заслужените си сребърни медали.

Зад този успех стои и всеотдайната работа на тяхната преподавателка Галина Александрова, която с последователност, професионализъм и високи изисквания развива математическия потенциал на своите ученици и ги извежда до престижни международни отличия.

Постижението на Виктор Петров е и още едно доказателство, че българските ученици могат да бъдат сред най-добрите в света.