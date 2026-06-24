Възпитаничката на Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна Жанина Георгиева печели Гран при в XIX национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна 2026, съобщават за „Аз-буки“ организаторите от ЦПЛР – ОДК, Варна, с директор Григория Иванова.

Проявата се провежда под патронажа на кмета на града и с подкрепата на МОН, местната община и Регионалното управление на образованието.

Конкурсът традиционно е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

Лауреатите в надпреварата за 2026 г. са наградени на тържествена церемония в Младежкия дом – Варна.

Отличията връчват Николай Василев – началник на общинския отдел „Младежки дейности“, и журито с председател Деян Неделчев – певец, композитор и автор на песни, и членове Димитрина Германова – поп изпълнител и актриса, и Славина Калканджиева – поп изпълнител и вокален педагог.

Специална награда на кмета на Варна е присъдена на Анна Ниазиева (ВШ „Белканто“, Шумен). Приза на Националния дворец на децата печели ВА „Звездни струни“ при ЦПЛР – ОДК, Варна. Отличието за най-добро изпълнение на българска песен получава Ивайла Гочева (ЦПЛР – ОДК, Варна), а за най-добро изпълнение на чужда песен – София Николова (Варна). Детското жури отличава Мелани Алиева (ЦПЛР – ОДК, Търговище).

За победителите освен грамоти има и специални керамични медали под формата на морско конче.

В първа категория – индивидуални изпълнители (5 г., I клас),

победител е Кристиян Стоянов (Bungy Singers Voice Academy, Варна). Негови подгласници са София Соколова (Angel Voices, Варна) и Севастияна Николова (83. СУ „Елин Пелин“, София).

В групата II – IV клас

призьори стават Мелиса Джавидова (СУ „Сава Доброплодни“, Шумен), Катерина Кънева („Арт Войс Център“, Пловдив) и Никол Молдуванова (Bungy Singers Voice Academy, Варна).

В групата V – VII клас

печели Мариа Елизабет Попова (JukeBox, София), а след нея се нарежда Никол Джелепова (Bungy Singers Voice Academy, Варна). Третото място е за Мария Андреева (Bungy Singers Voice Academy, Варна) и Кристиян Николов (Музикална школа „Вяра, Надежда, Любов“, Русе).

В групата VIII – IX клас

на първите три места са класирани Симона Тодорова (Студио за вокално обучение „Зонели“, Добрич), Стефан Павлов („Студио 9“, Варна) и Ивайла Михайлова (студио „Зонели“, Добрич).

И в групата X – XII клас

начело е Мартин Сиромахов („Слънчеви ноти“, Русе) пред Максим Ялнъзов (фондация „Звезди на изкуството“, Варна) и Симона Ангелова (Читалище „П.Р. Славейков 1928“, Angel voices, Варна).

В категорията вокални дуети, триа и квартети в групата до IV клас

победители са Велизара Колева и София Соколова (Angel voices, Варна), а трето място заемат Ива Кирилова, Александра Вълчанова и Ванеса Тунчева (ОУ „Константин Арабаджиев“, Варна).

В групата V – VII клас

първи са Рая Христова и Пламена Минчева (Частна музикална школа „Славей“, Велико Търново).

В групата VIII – XII клас

е присъдено едно трето място за Симона Стефанова и Есен Ахмед (СУ „Сава Доброплодни“, Шумен).

В четвърта смесена група

журито определя едно второ място за трио „Елмина систърс“ – Милица, Елица и Марина Тодорова (НЧ „Дръстър 2012“, Силистра).

В трета категория

– вокални групи, в групата до IV клас печели ВГ „По ноти – мини“ (ЦПЛР – ОДК, Търговище). Второто място е за ВА „Звездни струни“ (ЦПЛР – ОДК, Варна), а третото отива при ВГ „Пеещи цветя“ (30. ДГ „Синчец“, Варна).

В групата V – VIII клас

начело е ДВГ „Пеещи камбанки“ (Велико Търново) пред ВГ „По ноти“ (ЦПЛР – ОДК, Търговище).

В групата IX – XII клас

призьори са ВГ „ДО РЕ МИ“ (Музикална студия „ДО РЕ МИ“, Силистра), Harmony (Вокално студио Harmony, Варна) и G SOUND (Младежки дом, Велико Търново).

В четвъртата смесена група

победител е „Сладки мечти“ (Вокално студио Angel voices, Варна).

Церемонията по награждаването на отличените в Конкурса по традиция е съпроводена с голям гала- концерт.