Стотици изпратени творби от цялата страна и общо 101 отличени в тазгодишното XXIII издание на Националната изложба-конкурс „Св. Трифон Зарезан“ отчитат организаторите от ЦПЛР – ОДК, Сунгурларе, с директор Диана Гурева. Съорганизатори на надпреварата са още местната община, РУО – Бургас, Националният дворец на децата и МОН.

Конкурсът е посветен на традиционния празник на винаря – Трифон Зарезан, и на Деня на община Сунгурларе, които се отбелязват на 14 февруари.

Традиционно е част и от Националния календар на МОН за изяви на децата и учениците.

Целта на надпреварата е да се съхрани и популяризира българският народен обичай Трифон Зарезан, като в същото време се даде възможност за развитието на детското творчество и въображение в областта на изобразителното и приложно-декоративното изкуство. Творбите трябва да са посветени на обреди и ритуали, свързани с отбелязването на св. Трифон Зарезан в различни краища на България, както и с митове и предания за плодородието, виното и винопроизводството.

Специални награди – статуетки, тази година журито присъжда на Виктория Венкова (СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица), Снежана Самандова (ЦПЛР – ЦПТРДБ, Благоевград) и Виктория Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“, Ямбол).

В групата I – IV клас медали и първо място с творби в изобразителното изкуство печелят Христиана Загорова (ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък), Йордан Йорданов (СУ „Св. Климент Охридски“, Добрич), София Иванова (ЦПЛР – ЦРД, Разград), Фейза Ниязиева (ЦПЛР – ОДК, Търговище), Еймен Емин (СУ „П.Р. Славейков“, Кърджали), Алиса Исмайлова (ЦПЛР – ОДК, Ардино), Аделина Иванова (ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора) и Айше Низам (ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Манолич).

Второто място поделят 10 участници, а третото – други 15.

В групата V – VII клас първенци в приложното изкуство са Михаела Димитрова (СУ „Христо Ботев“, Сунгурларе), Даная Маринова (ЦПЛР – ОДК, Силистра), Теменужка Асенова (СУ „Алеко Константинов“, Луковит), Боряна Цветанова (НЧ „Ангел Кънчев 1901“, Русе), Емоника Симеонова (СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица) и Елица Тотева (ЦПЛР – Стара Загора). Победители с творби в изобразителното изкуство са и Петя Петкова (ЦПЛР – ДК, Сливен), Кристияна Бужева (Школа за изобразителни изкуства „Арт Попово“, Попово), Мира Демирева (ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза), Божидара Димитрова (ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Елхово), Елена Тодорова (ОУ „Д-р Петър Берон“, София) и Мирослава Кирилова (СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Кресна).

Присъдени са и 10 втори места, както и 10 трети награди.

В групата VIII – XII клас първа награда в изобразително изкуство получават Габриел Зашев (НХГ „Св.св. Кирил и Методий“, Благоевград), Силвер Бейсинова („Арт Попово“), Габриела Стоянова (школа „Живопис“, Казанлък), Севил Хайрулова (СУ „Васил Левски“, Ардино), Ивона Йорданова (ОУ „Отец Паисий“, Враца), Александра Петрова и Дея Златева (ПГСАГ „А. Попов“, Велико Търново), Йоан Недков (ЦПЛР – ОДК, Силистра), Мариета Димитрова (ПГЛПЕХТ – Ямбол) и Рая Цветкова (АЕГ „Гео Милев“, Бургас). В приложното изкуство първа е Михаела Колева (СУ „Св. Климент Охридски“, Ямбол).

Десет участници заемат второто място, а третото печелят други 15 млади творци.

Журито на Конкурса присъжда и 141 грамоти за отлично представяне.

Награждаването на призьорите по традиция се провежда на самия Трифоновден – 14 февруари, в зимната градина на СУ „Христо Ботев“ в Сунгурларе. Тогава ще бъде открита и изложба с творбите на отличените, съобщават организаторите.