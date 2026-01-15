В новия брой:

– Без интегрален изпит в VII клас, този в Х остава

– Пчеларството става защитена професия

– STEM средата се разраства – Изграждат се и 100 нови физкултурни салона

– Морската академия чества 145 години: Военноморското училище ще има Институт за научни изследвания, заяви началникът му флотилен адмирал проф. Калин Калинов

– Със силни традиции в подготовката на кадри: Професионалната техническа гимназия във Варна си партнира успешно с бизнеса и университетите

– Помагаме на младите да намерят своя път – В това вижда смисъла на работата си Милен Минев – психолог в Гимназията по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора

– Слънчевата градина във Велинград: Родителите са неизменна част от всичко случващо се в образователната институция

Изтеглете броя на вашeто устройство.