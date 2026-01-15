В новия брой:
– Без интегрален изпит в VII клас, този в Х остава
– Пчеларството става защитена професия
– STEM средата се разраства – Изграждат се и 100 нови физкултурни салона
– Морската академия чества 145 години: Военноморското училище ще има Институт за научни изследвания, заяви началникът му флотилен адмирал проф. Калин Калинов
– Със силни традиции в подготовката на кадри: Професионалната техническа гимназия във Варна си партнира успешно с бизнеса и университетите
– Помагаме на младите да намерят своя път – В това вижда смисъла на работата си Милен Минев – психолог в Гимназията по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора
– Слънчевата градина във Велинград: Родителите са неизменна част от всичко случващо се в образователната институция
